Avete mai visto Angelica Donati, la figlia di Milly Carlucci? Assolutamente splendida

Angelica Donati è nota al pubblico del piccolo schermo per essere la figlia di Milly Carlucci. L’avete mai vista? E’ bellissima come sua madre.

Angelica Donati è nota al pubblico del piccolo schermo per essere la figlia di una delle conduttrici più amate e di successo, colei che ha portato in Italia il noto format di successo Ballando con le stelle, che è recentemente tornato sul sabato sera di Rai 1 con un’edizione nuova di zecca ed un cast che sembra essere più che azzeccato.

Ovviamente stiamo parlando di Milly Carlucci, che nel 1985 scelse di convolare a nozze con Angelo Donati. Un anno dopo da quel momento, è venuta alla luce la loro primogenita: Angelica. Angelica, nonostante non sia apparsa di recente in tv, è comunque nota ai fedeli sostenitori della conduttrice che conoscono tutto ciò che riguarda la loro beniamina, ma voi l’avete mai vista?

Nonostante la giovane età, Angelica Donati, figlia di Milly Carlucci, è una donna forte e indipendente, ma soprattutto in carriera ed bella come la conduttrice di punta di Rai 1.

Angelica Donati: chi è la figlia di Milly Carlucci e Angelo Donati

Angelica Donati, nonostante i suoi genitori siano italianissimi, è nata a Los Angeles e possiede un passaporto americano. La figlia della conduttrice di Ballando con le stelle è una vera e propria cittadina del mondo perchè è nata negli Stati Uniti e oggi si divide tra Roma e Londra, insomma davvero poliglotta.

Come anticipato, nonostante la giovane età, la figlia di Milly Carlucci è una donna indipendente e di potere. La sua formazione ha avuto inizio nella capitale italiane per poi concludersi all’estero. In quanto ha scelto di conseguire una laurea in business management a Londra per poi specializzarsi con un Master all’Università di Oxford. Una formazione di tutto rispetto.

Angelica, oltre ad essersi formata nelle migliori scuole di Europa, ha anche iniziato a lavorare fin da sabato. Tant’è che nel 2012 entra a far parte nella società fondata da suo padre nel 1978, la Donati Immobiliare Group. In questa società, attualmente, ricopre il ruolo di CEO. Ruolo che riempie di orgoglio i suoi genitori, che hanno sempre ammirato questa sua voglia di mettersi continuamente in gioco senza mai adagiarsi sugli allori.

Dopo di tutto come potrebbe essere diversamente, visto che ha un esempio di donna forte e determinata come mamma Milly Carlucci, che durante il corso di questi anni è riuscita a diventare uno dei colossi della Rai, visto che il suo Ballando con le stelle è soltanto uno dei pochi programmi che conduce e che hanno collezionato veri e propri ascolti record.

Con un esempio del genere, la figlia di Milly Carlucci e Angelo Donati non poteva non essere una donna indipendente e con le idee chiare. Pronta a farsi strada nel mondo del lavoro.