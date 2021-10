Era una vera star di Amici: oggi ha cambiato tutto e la sua vita è così

È stato un grandissimo protagonista di “Amici” di Maria De Filippi. Una vera e propria star: scopriamo che cosa fa oggi dopo tanti anni

Prima di diventare “Amici“, il talent più famoso d’Italia, la nota trasmissione di Maria De Filippi si chiamava “Saranno Famosi” ed era condotta da Daniele Bossari. La conduttrice aveva un ruolo “dietro le quinte”, ma la sostanza del programma era la stessa. Poi arrivò la “riforma” con, il programma che dovette cambiare nome per una questione di diritti (Saranno famosi è una nota serie tv americana degli anni ’70) e la De Filippi ripescò il suo brand “Amici”, che era a sua volta una trasmissione molto diversa da quella odierna.

In essa alcuni giovani si confrontavano su temi vari in un dibattito in studio. All’epoca di Saranno Famosi c’è un indiscusso protagonista, che riuscì ad ottenere una notevole popolarità. Ragazzo molto simpatico e indubbio talento. La storia prima edizione venne vinta da Dennis Fantina, che gareggiò come cantante.

Leggi anche – Amici 2021, clamoroso addio dopo l’amaro sfogo di Maria De Filippi

L’ex star di Amici oggi ha cambiato vita

Infatti all’epoca le categorie erano divise tra cantanti e attori. Quest’ultima vista anche nelle successive edizioni di “Amici” e poi accantonata. Era il 2001 e Gigi Garretta divenne molto popolare. Ormai sono passati 20 anni e l’ex giovanotto ha 44 anni e una vita diversa da quella di allora. Si presentò al talent come conduttore, ma non riuscì a vincere. Eppure divenne molto popolare, anche se all’epoca i social non esistevano.

Leggi anche – Amici, clamoroso ritorno di fiamma dopo l’addio: fan increduli

Dopo il programma Garretta ha partecipato a programmi in seconda serata ed è stato visto in qualche simpatico spot televisivo. Ha provato la carriera d’attore, ma senza affermarsi. Di lui si è parlato per un ruolo nelle successive edizioni di Amici, ma non se n’è fatto nulla. Oggi la sua attività principale è la gestione del suo negozio di specialità siciliane (catanesi, in particolare) a Milano. Lo spettacolo sembra ormai soltanto un hobby, ma Gigi non sembra avere rimpianti.