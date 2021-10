L’ex di Aldo Montano svela tutto: un doppio dramma terribile

Ex fidanzata di Aldo Montano non può mantenere il silenzio: l’evento è troppo tragico. Tra novità e rivelazioni, l’ultima sul campione di scherma sconvolge tutti i fan che mai si sarebbero aspettati un dolore raddoppiato.

Essere l’ex di Aldo Montano certamente non è facile dopo le ultime polemiche scoppiate sul web e diffuse su tutti i giornali. Tra una notizia e l’altra, nuove rivelazioni conquistano i fedelissimi che non si perdono una sola news sui loro beniamini al Grande Fratello Vip. La trasmissione è ricca di sorprese, e pure quando non è in diretta tv, accade sempre qualcosa che riguarda gli amati vipponi di Alfonso Signorini.

L’ex di Aldo Montano si fa sentire dai fan e dagli haters, in una rivelazione sconvolgente e dal sapore amaro. Si tratta di una tragedia poco nota riguardante il campione di scherma più amato e conosciuto degli ultimi tempi. Lo schermista vincitore della categoria individuale nel 2004 ad Atene, ha tanti segreti.

L’ultimo appuntamento lo ha visto in coppia, o meglio lo ha riavvicinato di poco alla sua compagna, perché “frizzato” e per questo impossibilitato ad avvicinarsi. Olga Plachina la sua amata fidanzata ha fatto irruzione al GF Vip. I due raccontano il modo unico in cui si sono conosciuti, lasciando i fan senza parole e con un sorriso data la simpatia del campione nel raccontare tutto.

L’allegria non è la sola presenza nella sua vita. Il campione di scherma è stato protagonista di un terribile evento, quello che sta facendo parlare la sua ex e che gli ha portato più tristezza. La vita gli ha posto una sfida che non può essere vinta con la spada.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Grande Fratello Vip, lo scivolone in diretta scatena il panico: “Non si nega mai”

Ex di Aldo Montano: “Tutti devono sapere il doppio dolore”

Aldo Montano si mostra senza veli al Grande Fratello Vip, in delle vesti diverse soprattutto. La sua storia di campione e il male che lo affligge lo rendono unico, e non ha eguali per l’Italia, ma è pur sempre una persona. Come tutte le persone ha sofferto tantissimo, anche per fatti che mai avrebbe voluto raccontare. A questo ci pensa la sua ex, che rivela la verità senza censure.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Aldo Montano, dalla storia d’amore al dramma: “se fosse cos’, sarebbe travolgente”

La ex in questione, è proprio Antonella Mosetti. La showgirl ed ex concorrente del GF Vip insieme alla figlia Asia, non è mai passata inosservata, sia per la sua bellezza che per il suo carattere. Questo lo ha dimostrato soprattutto quando difese la figlia contro le accuse di ruba fidanzati da parte di Giulia De Lellis al GF Vip 4, ma adesso ecco che la Mosetti torna alla ribalta.

Questa volta racconta un evento tristissimo che li riguarda entrambi. Seppur lui abbia mostrato poca attenzione nel raccontare la loro storia lunga 8 anni, facendola addirittura sembrare una cosa da poco, in realtà c’è altro. Non solo sono stati tanto tempo insieme, ma hanno anche condiviso due dolori terribili: hanno perso 2 figli.

Si trovavano alle Seychelles, per una vacanza, ma dovettero tornare d’urgenza a Roma perché Antonella doveva farsi operare. Non ne hanno perso uno in pancia, ma è accaduto per ben due gravidanze. Chi l’avrebbe mai detto che il sorridente schermista ha passato una tragedia del genere.

Per entrambi questo dolore è quasi impossibile da superare, lei infatti ricorda ancora tutto e lo racconta perché niente va dimenticato.