Grande Fratello Vip, lo scivolone in diretta scatena il panico: “Non si nega mai!”

Al Grande Fratello Vip non è un’edizione che si rispetti se non ci sono polemiche. Lo sanno bene ormai anche gli autori e la produzione che le critiche allo show fanno parte del gioco ed in parte aiutano anche a crescere la popolarità del programma. Nelle scorse ore, però, l’atteggiamento di Alfonso Signorini non è piaciuto ad alcuni telespettatori che lo hanno incolpato di non aver permesso ad uno dei suoi vipponi di potersi difendere dalle accuse ricevute.

Di chi tratta? Di Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia è stata accusata da Raffaella Fico di averla pugnalata alle spalle, mandandola al televoto. Durante il corso della puntata, però, non ha avuto modo di poter replicare e questo ha mandato su tutte le furie non solo i suoi fedeli sostenitori ma anche il suo compagno, Lorenzo Amoruso, che sui social si è lasciato andare ad un amaro sfogo contro la produzione.

Lorenzo Amoruso deluso dal Grande Fratello Vip: lo sfogo dopo la diretta

Lorenzo Amoruso non ha gradito che la sua compagna sia stata attaccata durante il corso della diretta del GF Vip, ma che non abbia poi avuto la possibilità di poter replicare in quanto Alfonso Signorini ha ribadito che avrebbe dovuto cambiare argomento da lì a poco e quindi non c’era tempo a sufficienza per continuare con la discussione.

Questo però, come anticipato, non è affatto piaciuto al compagno di Manila Nazzaro che sui social, rispondendo ad un utente della rete che era rimasto scontento dal trattamento che la sua beniamina avrebbe subito, si è lasciato andare ad un amaro sfogo contro la produzione del programma. Ecco le sue parole:

“Niente, abbiamo capito che Manila non può mai parlare o dare spiegazioni e difendersi da accuse” ha scritto l’ex calciatore sui social, non apprezzando quanto accaduto durante il corso della diretta del GF Vip. “Perché quando tocca a lei rispondere bisogna cambiare argomento” ha aggiunto. “Grazie Grande Fratello Vip. Il Diritto di replica non si nega a nessuno“ ha poi concluso scontento, in quanto la sua compagna non avrebbe avuto alcuna possibilità di potersi difendere dagli attacchi ricevuti in puntata.

Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip non ha avuto la possibilità di potersi difendere? Intanto però sembrerebbe, almeno in apparenza, aver chiarito questo malinteso o meglio dire incomprensione con la sua compagna di viaggio Raffaella Fico.