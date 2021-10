GF Vip daytime 19/10/21, scivolone imperdonabile: “Non avrebbe dovuto”

Al GF Vip lo scivolone della gieffina l’ha mandata su tutte le furie. Ora è pronta a chiudere i rapporti senza tornare più indietro.

Dopo la diretta di ieri sera, il daytime del GF Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani, mostrando che cosa è successo quando le telecamere di canale 5 hanno concluso il collegamento con Alfonso Signorini.

La puntata riprende i momenti più salienti di ieri sera e non sono mancate le incomprensioni che hanno visto protagonista Raffaella Fico. Alex Belli dubita della sua sincerità, insinuando quasi che lei e le sue compagne di viaggio si mettano d’accordo per decidere chi mandare al televoto. La Fico pensa lo stesso di lui, definendolo in un confessionale come un vero e proprio stratega.

Soleil, invece, è dalla parte di Alex, definendo la controparte un vero e proprio branco, pronto a far fuori chi non la pensa come loro, ma attenzione perché il daytime di oggi non finisce di certo qui.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Guerra tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo: volano insulti al GF Vip nel cuore della notte

Katia Ricciarelli e Carmen Russo ai ferri corti: gesto imperdonabile al GF Vip

Oltre alle dinamiche legate al gioco, si è parlato anche di emozioni. Quelle provate da Aldo Montano al Grande Fratello Vip ieri sera dove ha rivisto sua moglie ed ha avuto anche modo di vedere un piccolo video di sua figlia, consapevole di quanto stia crescendo bene e soprattutto rapidamente.

Dopo la puntata, lui ha stretto forte a sé il regalo che gli ha fatto recapitare sua figlia: un cuore. Il suo cuore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Grande Fratello vip, la vippona verso l’abbandono: fan increduli

Spazio anche alla lite tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo. Nata proprio durante le fase delle nomination. La cantante lirica ha accusato la showgirl di mettere in atto strategie con Jo Squillo e di essere seccata da tutto questo. Carmen nega queste accuse e ribadisce che lei non stava mettendo in atto strategia o spettegolando come invece è stato riportato in diretta. La Russo ha contrattaccato, affermando che è proprio la Ricciarelli a criticare tutto e tutti alle spalle.

Carmen e Katia sono ai ferri corti. La showgirl ha affermato che può vivere tranquillamente senza di lei, visto che al di fuori ha una famiglia che le vuole bene e questo conta. La cantante ha trovato questa frase di pessimo gusto, visto che poco prima si era parlato della sua solitudine.