Grande Fratello vip, la vippona verso l’abbandono: fan increduli

Grande Fratello Vip è in crisi, il motivo? La vippona più amata, e sempre attenta al suo comportamento, ha deciso di abbandonare tutto, ma anche di rivelare la verità. Che sia un momento passeggero o ciò che accadrà sarà drastico?

Il Grande Fratello Vip ha sempre in serbo per i suoi fan delle novità che lasciano a dir poco senza parole. Litigi, discussioni e nuovi amori si stanno consumando e consolidando all’interno della casa più chiacchierata d’Italia. L’ultima polemica ha a che fare però con una concorrente che mai prima aveva dato il sentore di voler dire addio a tutti!

Il Grande Fratello Vip è in totale caos! Il motivo? Troppi avvenimenti stanno sconvolgendo i concorrenti, gli amati vipponi del conduttore Alfonso Signorini. Proprio quest’ultimo non sa più cosa fare per risolvere i mille problemi che si stanno consumando all’interno della casa.

Il reality è noto per le storie d’amore. L’ultimo corteggiamento però non ha avuto l’esito sperato, infatti il gesto è stato approvato con grande consenso dai fan che hanno visto in diretta la scena mandata in tv.

Ecco che però, la situazione che sta sconvolgendo maggiormente è un’altra: c’è un abbandono in corso, ed un inaspettato smascheramento!

Grande Fratello: abbandono e smascheramento in corso

Attenzione, gli ultimi avvenimenti potrebbero avere delle conseguenze con dei danni irreparabili. Diciamo che di recente l’ultima struggente confessione ha già sconvolto tutti, ma non finisce qui. Il Big brother ha sempre delle novità per i suoi fedelissimi telespettatori, del resto che aspettarsi dal reality di Canale 5 per eccellenza? Ecco i retroscena non più inediti, è tutto vero.

I nomi al centro dell’attenzione sono quelli della Princess number 2, Clarissa Selassié, e dell’ex Miss Italia, Manila Nazzaro. Dopo le ultime polemiche colgono la balla al balzo per dire la loro, destabilizzando ancora una volta i precari equilibri della casa. Inoltre, come se non bastasse c’è anche una pesante dichiarazione di abbandono.

Tutto è iniziato dopo lo scorso appuntamento, dove Manila si pone sempre come difensore degli incriminati. Chi tra tutti è quella che più è causa di litigi? Soleil Stasi! Ecco che la Nazzaro la difende, ma è proprio in questa intenzione che Clarissa ci vede del marcio.

La principessa sostiene che Manila sia falsa, perché difende la compagna dopo averne sparlato a più non posso. Dicendo proprio che Soleil monta dei casi su di sé per essere sempre al centro dell’attenzione. Assurde rivelazioni che fanno cadere la maschera di pacificatrice alla Manila!

Infine, un’ultima dichiarazione destabilizza il futuro del trio. La principessa in questione, afferma che se il papà uscirà di prigione, lei andrà direttamente da lui abbandonando la casa e i suoi concorrenti! Chi l’avrebbe mai detto?