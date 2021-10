By

La paura della vippona al Grande Fratello Vip: “Sta perdendo i denti“

Il Grande Fratello Vip è in corso d’opera e non siamo ancora a metà del percorso. Iniziano i primi screzi e litigate e i coinquilini non sanno ancora di chi si possono fidare.

Una vippona della Casa ha ben altro a cui pensare: sta perdendo i denti e un medico è dovuto intervenire d’emergenza.

Ecco cosa sta succedendo

Francesca Cipriani e la paura al Grande Fratello Vip: “I denti sono irregolari“

Francesca Cipriani è una conduttrice e personaggio televisivo diventata nota dopo la vittoria del programma La Pupa e il Secchione.

Entrata nella Casa del Grande Fratello Vip, sta facendo divertire tutti con il suo fare solare e esagerato che tanto piace al pubblico.

Durante una puntata ha anche spaccato una porta per la foga che aveva di incontrare il suo fidanzato. E’ un vero e proprio uragano.

Francesca Cipriani, qualche giorno fa, ha perso un dente che inspiegabilmente è finito nel tiramisù e che il povero Nicola Pisu ha mangiato e ingoiato.

“Nico ma hai mangiato il mio dente?” esclama sorpresa la showgirl: “Oddio no, ma era il mio davvero, ma sul serio l’hai ingoiato? Adesso dove l’hai sputato? Mi serve, devo farmelo riattaccare ragazzi“.

Non vi preoccupate, la Cipriani ha trovato una soluzione. A svelarlo è Gabriele Parpiglia sulla rivista Chi che ha spiegato che un dentista è entrato ben due volte nella Casa per intervenire.

Gabriele racconta poi: “Come in tutti i reality, anche qui quando ci sono motivazioni familiari, legali o di salute, c’è l’intervento dall’esterno. Mi viene chiesto dalla produzione di cercare al volo un dentista su Roma e io giro questo nominativo. Così il dottore in questione mi avvisa per carineria: ‘Ciao sto andando nella Casa ad attaccare una faccetta a Francesca Cipriani. Mi ha chiamato una certa Claudia’ “.

Il dentista è entrato al Grande Fratello Vip per attaccare una faccetta che era precedentemente caduta alla pupa.

Francesca ha rivelato in puntata che era dovuta andare dal dentista prima di entrare a far parte del reality e ha lasciato il lavoro a metà.

Gabriele ha poi chiesto come fossero andate le cose nella Casa e cosa aveva detto la Cipriani al dentista: “Secondo me avrà nuovamente dei problemi perché i denti sono irregolari. Cioè sono alcuni più grandi e altri più piccoli, non hanno un equilibrio”.

Infatti, dopo dieci giorni, Francesca ha perso un dente nel tiramisù. Il giorno successivo, il dentista è rientrato nella Casa per riattaccarle il dente il prima possibile.

Tutto questo è accaduto, perché la gieffina ha fatto delle operazioni estetiche alla sua dentatura. Le cose, però, non sono andate per il meglio, perché sta cadendo a pezzi.

Francesca Cipriani ha tutti i denti apposto adesso e un sorriso smagliante. La domanda sorge spontanea: resisterà più la vippona o la sua dentatura nella Casa del Grande Fratello Vip