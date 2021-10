Grande Fratello Vip, guerra durante la notte: “Li voglio fuori”

Al Grande Fratello Vip, dopo la diretta con Alfonso Signorini, è scoppiato il putiferio tra i concorrenti: “Li voglio fuori dalla Casa!”

La diretta di ieri sera, con Alfonso Signorini al timone del programma, del Grande Fratello Vip ha creato non pochi malumori tra i concorrenti. A partire dal fatto che la produzione ha scelto di mandare al televoto soltanto le donne, in quanto i primi 4 concorrenti ad abbandonare il reality show di successo di canale 5 sono stati soltanto uomini.

Questo ha creato non poche discussioni e dinamiche all’interno del programma e al televoto sono finite tra le concorrenti più discusse e chiacchierate di quest’edizione. Stiamo parlando di Soleil Sorge, Sophie Codegoni, Miriana Trevisan e Raffaella Fico.

Ovviamente non appena sono stati ufficializzati tali nomi da Alfonso, non sono mancate le varie reazioni da parte dei vipponi e in particolar modo uno tra questi ha espresso la sua preferenza, rivelando con quali non vorrebbe più avere a che fare durante il corso di quest’esperienza all’interno del programma. Chi non le ha mandate a dire? La gatta nera Ainett Stepehens, ecco contro chi si è schierata.

Ainett Stephens una furia al Grande Fratello Vip: lo sfogo non perdona

Ainett Stephens, subito dopo la diretta con Alfonso Signorini al GF Vip, ha ammesso senza troppi giri di parole con chi non vorrebbe continuare il suo percorso all’interno del programma. Ammettendo, a differenza forse di alcuni suoi compagni di viaggio, di essere coerente e sincera e che sarebbe inutile nascondersi dietro ad un dito arrivati ad un mese dalla messa in onda.

Ovviamente tra tutti quelli che l’ex gatta nera vorrebbe fuori dal GF Vip, c’è ovviamente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge. Questo nome sembra anche piuttosto banale e scontato da spiegare, considerato che lei ed Ainett hanno avuto una forte discussione nelle scorse settimane e il suo scivolone sulle scimmie non è affatto piaciuto ad alcuni vipponi, beccandosi l’accusa di essere una persona razzista ma attenzione perché è stato fatto anche un altro nome. Quale?

Quello di Davide Silvestri. L’ex star di Centrovetrine è stato giudicato dalla Stepehens come una persona piuttosto stratega e con la quale non avrebbe piacere di continuare quest’avventura nella casa più spiata d’Italia.

Ma a scegliere è il pubblico sovrano. Lo stesso pubblico che sa bene che se dovesse mandare via Soleil Sorge, le dinamiche di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip sarebbero del tutto inesistenti. Che cosa sceglierà di fare?