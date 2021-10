Royal Family: cosa mangia Meghan Markle? Ecco la sua dieta

Meghan Markle è sempre molto attenta alla cura del proprio corpo. Ecco cosa mangia la Duchessa di Sussex e come fa a restare sempre in forma

Meghan Markle riesce sempre a far parlare di sé. La Duchessa di Sussex ha una capacità quasi unica di accendere le luci dei riflettori sulla sua vita. Pare che abbia una calamita per i media, sempre attenti ad ogni suo spostamento e sempre pronti a seguirla ovunque. Il suo recente viaggio a New York lo dimostra.

I Sussex hanno partecipato ad alcuni eventi pubblici nella Grande Mela. Oltre alla troupe di Netflix, avevano al loro seguito decine di giornalisti e paparazzi, che hanno provato ad immortalare ogni momento che i due ex reali hanno trascorso a New York. I tabloid inglesi dedicano a Meghan tantissimo spazio, così come le televisioni e le radio.

Leggi anche – Stefania Orlando, chi è: età, altezza e il terribile lutto che le ha stravolto la vita

Sembra che l’ex attrice statunitense sia riuscita addirittura ad oscurare gli altri membri della Royal Family dal punto di vista mediatico. Molti talk show britannici le dedicano tantissimo spazio e sono sempre attenti ad ogni minimo particolare. Che si tratti di un abito nuovo o di una dichiarazione pubblica nel corso di un evento.

L’ex stella di Hollywood ha sempre avuto una grossa attenzione per la cura del proprio corpo. Il suo ruolo in Suits la obbligava a mantenere sempre una linea ottimale. Dalla Gran Bretagna arrivano alcune indiscrezioni molto interessanti su tutto ciò che mangia la Duchessa di Sussex. Una dieta davvero unica, che tra poco scopriremo insieme.

Ti potrebbe interessare anche – Gemelli di Guidonia, chi sono: età, nomi e il segreto della loro unione

La dieta di Meghan Markle

Meghan Markle è molto attenta alla cura del proprio corpo. Avere una sana alimentazione è un obbligo per lei. Segue una dieta che i nutrizionisti hanno definito flexitariana, perché si fonda sul giusto equilibrio tra alimentazione e l’ambiente circostante. Dal punto di vista alimentare, l’ex attrice di Suits mangia quasi tutti i giorni le stesse cosa.

Pane integrale, omelette al formaggio, un bicchiere di acqua tiepida e lime a colazione. A pranzo, invece, non può mai mancare un bel piatto di pasta, compensato da verdure e insalata ricca di proteine. Tutto condito da pollo o tonno. A cena uova, formaggio, insalata o pesce grigliato. In alternativa, ancora pasta con verdure e pane tostato con uovo in camicia.

Ai nostri lettori interessa anche – Test: qual è il tuo programma televisivo preferito? Scopri la tua vera personalità

Ma non è tutto. La moglie di Harry ha eliminato dalla propria dieta caffè ed ha aggiunto frullati, centrifughe, cavoli e spinaci. Potrebbe sembrare una dieta di chi non ha nessuna intenzione di perdere peso e invece non è così. L’ex attrice statunitense, dopo la nascita di Archie, ha deciso di non forzare troppo il proprio corpo.

Probabilmente si è resa conto che, dopo due gravidanze, non è possibile tornare agli standard del passato. Per questo ha optato per una dieta non eccessiva ma nemmeno troppo estrema. La Markle continua a fare attività sportiva ma non in maniera aggressiva come accadeva fino a qualche anno fa. Un bel messaggio anche per le mamme di tutto il mondo: vivere bene e accettare i cambiamenti del proprio corpo!