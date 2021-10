Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Si tratta di quelle sfumature che a volte rifiutiamo, forse perché non vogliamo accettarle o perché non ci rendiamo conto di avere dei difetti. Nessuno è perfetto!

Attraverso una semplice scelta, avrai la possibilità di scoprire alcuni dettagli della tua personalità. Prova a ritagliare qualche minuto ogni giorno per metterti alla prova con un test del genere, potresti aiutare il tuo cervello a restare sempre attivo e in allenamento. E perderai soltanto alcuni minuti.

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni. Non dovrai fare altro che seguire le istruzioni e poi scorrere il testo verso il basso, alla ricerca delle soluzioni del test.

Dovrai soltanto fare una scelta, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Prova a non pensarci troppo, dai la risposta in pochi secondi. Non si tratta di conoscere un argomento in particolare, stiamo parlando dei tuoi gusti personali, quindi conosci già la risposta, è dentro la tua testa. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test di oggi.

Come reagisci quando sei in difficoltà?

Guarda con attenzione l’immagine in basso, ci sono quattro modi diversi di reagire alla stessa difficoltà: buttare giù la porta, ascoltare cosa succede dietro la porta, bussare alla porta e imprecare contro la porta. Cosa faresti se ti trovassi davanti ad una porta chiusa? Quale di queste quattro azioni si avvicina di più ad una tua eventuale reazione?

Dovrai semplicemente scegliere una di queste quattro opzioni. Lasciati guidare dall’istinto, non pensarci troppo. Soltanto in questo modo il test sarà valido. Fai la tua scelta in pochi secondi, senza andare a sbirciare le soluzioni, in modo tale da rendere il test quanto più preciso è possibile.

In base alla decisione che prenderai, potrai scoprire nuovi aspetti della tua personalità che, forse, nemmeno conoscevi. Non dovrai fare altro che scorrere il testo verso il basso, alla ricerca delle soluzioni del test. Scopri qual è il profilo abbinato alla tua selezione e potrai venire a conoscenza di alcuni dettagli misteriosi del tuo carattere.

Le soluzioni del test: hai scelto di buttare giù la porta

Se, davanti ad una porta chiusa, il tuo istinto ti suggerisce di buttarla giù, vuol dire che sei una persona impulsiva. Preferisci agire di getto, senza pensare troppo alle conseguenze che il tuo gesto potrebbe causare nelle altre persone. Buttando giù la porta potresti anche fare del male a qualcuno, ma tu non ci pensi.

Questo non significa che tu sia una cattiva persona, anzi. A volte fai fatica a fermarti per ragionare. Non sei la persona che ama contare fino a dieci prima di agire. In realtà tu fai fatica ad arrivare a due! In questo modo, a volte commetti degli errori di valutazione che ti costringono a scusarti quando la situazione è tornata di nuovo calma.

Hai scelto di ascoltare cosa succede dietro la porta

Sei davanti ad una porta chiusa e decidi di ascoltare cosa succede dall’altra parte? Bene, questo vuol dire chiaramente che ti piace riflettere con calma prima di agire. Ascoltare i rumori che sono dall’altra parte della porta ti serve per comprendere quante persone ci sono in quella stanza e se c’è realmente una situazione di pericolo.

Sei razionale, ti fidi poco del tuo istinto. Sai mantenere il sangue freddo e tendi sempre ad essere calmo quando affronti un problema. Vuoi prima analizzare tutti i dati, poi prendi la decisione che ritieni migliore per te e per chi ti sta intorno. Devi analizzare tutti i pro e i contro, poi scegli qual è la direzione che vuoi prendere.

Hai scelto di bussare alla porta

Se, davanti ad una porta chiusa, ti viene automatico bussare prima di provare ad entrare, vuol dire che sei una persona molto buona e gentile. L’educazione è la prima cosa per te, non sopporti chi urla e chi prova ad usare le maniere forti. Sei contrario a qualsiasi forma di violenza perché sei un pacifista nato.

Bussare a questa porta è un gesto naturale perché tu sei genuino. È il tuo modo per chiedere aiuto e comunicare agli altri che hai bisogno di attenzioni. Raramente ti fai prendere dal panico, provi a prendere tutte le decisioni con calma, senza agitarti. Non sei spaventato dalle difficoltà, le affronti con il tuo stile e provi sempre a raggiungere tutti i traguardi che hai stabilito nella tua vita.

Le soluzioni del test: hai scelto di imprecare contro la porta

Sei davanti ad una porta e la prima cosa che ti viene in mente è iniziare ad imprecare? Questo vuol dire che sei una persona molto sicura dei propri mezzi. Non hai bisogno di aiuto, quando avrai sbollito la tua rabbia iniziale riuscirai sicuramente a prendere la decisione migliore. Agisci sempre seguendo l’istinto e non ti importa quale sia l’opinione degli altri.

Preferisci non consultare nessuno prima di prendere una decisione importante, fai tutto da solo. Ti fai guidare dalla passione e dici sempre la verità, a costo di deludere qualcuno. In realtà, chi ti conosce bene apprezza questo aspetto del tuo carattere. La sincerità che ti contraddistingue da sempre piace molto agli altri.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, qual è la tua reazione davanti ad una situazione difficile? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti. Devi solo avere un po’ di pazienza, a presto!