Quando sei con lui (o con lei) hai sempre paura che ti prenda in giro? Forse è perché il tuo partner è uno dei segni zodiacali più beffardi dell’oroscopo; scopriamolo insieme!

Battute, prese in giro, critiche ed anche una maniera di farti il verso che proprio non ti piace. Di che cosa stiamo parlando?

Oh, ma semplicemente dell’atteggiamento di quella persona specifica che ti fa veramente stare male ogni volta!

A questo punto potresti aver capito benissimo di chi parliamo oppure essere semplicemente confuso: forse le tue battute non fanno così ridere come credevi?

Bene, scopriremo subito da che parte stai grazie alla nostra classifica di oggi dell’oroscopo: pronto a scoprire chi sono i “beffardi” scelti dalle stelle?

I segni zodiacali più beffardi: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Capiamoci bene: chi sostiene di essere divertente non può assolutamente essere beffardo. Sarebbe veramente un controsenso!

Chi si comporta in maniera “beffarda“, infatti, prende in giro gli altri con una buona dose di crudeltà e di amarezza.

Si tratta di persone che hanno imparato che le prese in giro devono essere pungenti, devono schernire e deridere una persona mentre è in un momento difficile.

Non parliamo assolutamente di persone che fanno qualche battuta o che, semplicemente, non riescono a smettere di scherzare!

Oggi abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti se esistono dei segni zodiacali beffardi e di metterli in classifica per noi.

Che ne dici, credi che potresti essere nella nostra classifica di oggi dell’oroscopo?

Ecco le nostre prime cinque posizioni!

Ariete: quinto posto

Cari amici del segno dell’Ariete: sapete benissimo anche voi che dovreste trovarvi molto più in alto in questa classifica, vero?

Fortunatamente per voi (e sfortunatamente per gli altri) ci sono tantissime persone più beffarde di voi o che conoscono meglio questa pratica di prendere in giro gli altri.

Gli Ariete, infatti, si stupiscono sempre della facilità con la quale riescono ad essere beffardi nei confronti altrui e a farla franca.

Sono persone che prendono di mira le insicurezze degli altri prima ancora di vederne i pregi. Aspettano solo di sentirsi lievemente minacciati per iniziare ad essere beffardi nei vostro confronti: meglio fare attenzione intorno agli Ariete. Non si sa mai come possono reagire!

Cancro: quarto posto

I nati sotto il segno del Cancro possono essere veramente beffardi quando vogliono: il “problema” è che non vogliono molto spesso!

Quello che succede con il Cancro, spesso, è che diventa beffardo prima di rendersi conto che ha un problema con voi.

A quel punto, però, è già troppo tardi: il Cancro sa bene che le sue battute non sono assolutamente battute ma semplicemente un modo per colpirvi!

I nati sotto il segno del Cancro, poi, sono persone estremamente sensibili ed emotive: sanno benissimo come far male agli altri e non hanno paura di essere beffardi. Dopo, magari, si pentono: ma nel mentre possono farvi veramente soffrire!

Leone: terzo posto

Anche i nati sotto il segno del Leone sono capaci di essere veramente beffardi e, spesso, non se ne rendono neanche conto.

Arroganti e capaci di pensare solo in grado, i nati sotto questo segno non si fanno veramente problemi a fare battute e commenti fuori luogo, nel tentativo di “rimettervi al vostro posto”.

Per il Leone, infatti, non c’è niente di più pericoloso di qualcuno che minaccia la loro autorità. Come fare, quindi, a “distruggerlo“?

Semplice! Con un paio di battute o di commenti ben studiati, fatti appositamente per rimarcare la differenza tra voi e loro ma fingendo di scherzare o di dire le cose con leggerezza.

I nati sotto il segno del Leone possono essere veramente crudeli quando ci si mettono: fate attenzione!

Bilancia: secondo posto

Come? I nati sotto il segno della Bilancia così in alto nella nostra classifica di oggi?

Ebbene sì, la Bilancia può essere veramente beffarda anche se si comporta spesso come se non sapesse quello che fa!

I nati sotto questo segno sono dei veri maestri nel fare piccole battute o frecciatine velenose che colpiscono spesso nel segno.

La Bilancia, infatti, è uno di quei segni che fatica ad entrare in sintonia subito con gli altri e che se ne tiene alla larga grazie proprio al suo modo di fare, beffardo senza appello!

Per evitare di risultare sgarbata, però, la Bilancia nasconde le sue cattiverie sotto una “patina” di battute: un modo veramente “furbo” di farvi capire che comandano loro!

La Bilancia è un segno decisamente intelligente: guarda attentamente la sua vittima e cerca di capire quali sono gli argomenti che la potrebbero buttare giù.

Poi, senza alcun preavviso, improvvisamente la Bilancia si lascia andare ad un commento crudele e ben posizionato. Il risultato è spesso devastante: non aspettandoselo da una Bilancia, ecco che la frecciatina arriva a segno mandando gli altri completamente in crisi!

Vergine: primo posto nella classifica dei segni più beffardi dello zodiaco

Ehi, chi lo avrebbe mai detto che i nati sotto il segno della Vergine avrebbero occupato il primo posto della nostra classifica dell’oroscopo di oggi?

(Forse tutti coloro che conoscono bene la Vergine o che passano il loro tempo con lei: per loro non si tratta di certo di una sorpresa).

I nati sotto il segno della Vergine, infatti, hanno un unico difetto: quello di essere veramente beffardi!

Visto che, generalmente, il loro senso dell’umorismo non è molto sviluppato ed anche che sono persone decisamente solitarie, i nati sotto il segno della Vergine hanno un umorismo decisamente da “lupi“.

Per loro non ci si diverte se non alle spese degli altri: non hanno idea di come sia rapportarsi alle altre persone senza offendere quando scherzano!

Il motivo principale è che i nati sotto il segno della Vergine sono persone che puntano, senza mezzi termini, alla perfezione ed alla bellezza.

Per loro, quindi, la presa in giro si fa solo su questi due elementi e sempre sottolineando come gli altri non siano all’altezza.

Insomma: con la Vergine è decisamente difficile avere a che fare… visto quanto sono beffardi!