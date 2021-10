Matrimonio a Prima Vista Italia, settima stagione: la scelta finale di Manuel e Dalila ha fatto appassionare il pubblico e destato curiosità

La settima edizione di Matrimonio a Prima vista Italia sta già ottenendo un ottimo successo e conquistando l’attenzione del pubblico di Real Time. La settima edizione presenta nuove coppie e situazioni, ma per chi volesse vedere anche le altre c’è Discovery Plus che le offre tutte. In futuro ci sarà anche lo “spin off” “E poi”, per sapere come sono andate le cose per le coppie dopo la fine del programma.

Al momento, l’attualità della settima edizione ci presenta la conoscenza dei novelli sposi, la loro luna di miele e i primi giorni di convivenza. La novità di questa edizione è l’arrivo dell’esperto Andrea Favaretto, che prende il posto di Fabrizio Quattrini. Purtroppo, anche questo cambio nello staff non sembra aver smosso l’andazzo tipico del programma. Vale a dire che le coppie messe insieme dall’algoritmo molto difficilmente continuano a rimanere insieme.

Matrimonio a prima vista, la sorprendente scelta di Sergio e Jessica

Uno degli esempi positivi, però, riguarda la coppia formata da Sergio Capozzi e Jessica Gregorio: i due, ovviamente, si sono sposati il giorno del loro primo incontro (ricordiamo che il matrimonio è assolutamente autentico) ma anche questa volta non sembra essere scattato il “colpo di fulmine”. Senza dubbio, non c’è stata alcuna scintilla iniziale tra i due, anzi.

Eppure entrambi, dimostrando maturità, hanno cercato di pazientare e di conoscersi con calma, sperando di darsi un’opportunità. Le cose sono andate abbastanza bene, nel senso che sono emersi elementi in comune e apprezzamenti reciproci. Più stima che amore, a quanto pare, eppure i due sposi hanno deciso di rimanere insieme. Per una volta niente divorzio.