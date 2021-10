Parliamo di depilazione intima: cosa piace davvero agli uomini? Ve lo diciamo noi

La depilazione è ancora un tabù nonostante sia un tema molto caro alle donne.

Soprattutto con l’arrivo della stagione calda, non si possono più nascondere sotto cappotti pesanti le ascelle, le gambe e l’inguine incolti.

Proprio per questo, ogni donna decide come depilarsi e quanto togliere.

L’obbiettivo è uno: ottenere una pelle più liscia possibile. Non importa che la depilazione sia fatta con la dolorosa cera a caldo, il laser, la crema depilatoria o il rasoio: il fine di tutte è lo stesso.

Come per molto nella vita, nella depilazione non la pensiamo tutti uguali, soprattutto a livello intimo.

C’è chi preferisce togliersi tutti i peli per sentirsi più pulita e ottenere un tocco morbido anche lì sotto, chi preferisce la depilazione alla brasiliana levando ma lasciando anche, o chi preferisce avere un pube naturale fregandosene del giudizio della gente e sentendosi ancor più donna solo così.

La domanda nasce spontanea: ma l’uomo che tipo di depilazione preferisce? Scopriamolo insieme e vediamo qualche trucco per essere sempre al meglio!

Depilazione intima: cosa piace al tuo uomo?

Qualunque sia il metodo di depilazione che preferisci, sei davvero certa che il tuo uomo ti preferisca liscia e pulita come una bambina nuda prima della pubertà?

Guardiamo cosa dicono i sondaggi. Secondo uno studio a tema depilazione delle parti intime nella donna, quella brasiliana è la preferita da ben il 41 % degli uomini.

Un fatto divertente di un altro studio online con il medesimo tema ha svelato che il 62 % dei maschi fidanzati con ragazze non depilate, preferiscono un prato incolto, selvaggio e al naturale.

Quindi, il dubbio rimane… Depilata sì o no? E’ peggio del dubbio amletico.

In conclusione, non sentirti in colpa se hai un prato incolto nel tuo intimo, ma anzi, vantatene perché hai dei grandi privilegi.

Ecco quali

I benefici della depilazione “meno curata”

La sensazione che provoca la depilazione totale o alla brasiliana è di libertà, freschezza e pulizia immediata.

Devi ricordarti, però, che i peli sul pube hanno una funzione specifica: la protezione.

I peli intimi hanno la funzione primaria di protezione riducendo il rischio di infiammazioni e infezioni.

Se stai pensando di soffrir meno evitando cerette mensili, ricordati anche che la limitazione della profondità della tua depilazione, aiuterà a far soffrire meno te, ma anche la tua vagina.

Inoltre, per il tuo uomo può essere uno stimolo in più per cercare in profondità il tuo punto G. Provare per credere…