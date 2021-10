San Giovanni: il dramma che ha cambiato il cantante di Amici

San Giovanni, all’anagrafe Damian Giovanni Pietro, è il cantautore arrivato secondo nella ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Sguardo angelico, occhi azzurri, capelli ricci in confusione: così si è presentato alle audizioni e questo look lo ha mantenuto fino all’ultimo giorno nella scuola.

Grazie al talent show è riuscito a far conoscere le sue hit come Malibu, Lady, ect. e soprattutto, ha trovato il vero amore.

San Giovanni infatti si è fidanzato ad Amici con la vincitrice del programma di Canale 5 Giulia Stabile.

I due sono innamoratissimi e non si staccano nemmeno un secondo l’uno dall’altra.

Per San Giovanni il 2021 è stato un ottimo anno, felice e spensierato, ma non è sempre stato così.

Ha dovuto convivere con un dramma nella sua adolescenza e solo grazie ad Amici è riuscito a liberarsi.

Vediamo cosa è successo

San Giovanni e il dramma che lo ha cambiato: “Era diventata un inferno“

I genitori di San Giovanni avevano già raccontato qualcosa durante il pomeridiano di Amici di Maria De Filippi, ma solo poco tempo fa il cantautore ha trovato il coraggio di raccontare il suo dramma.

Ne ha parlato in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ed è riuscito ad aprire dei cassetti del suo intimo raccontando la cruda verità.

“Avevo grossi problemi di ansia e paranoia” ha raccontato San Giovanni e ha continuato: “Ho fatto psicoterapia e ho preso dei medicinali“.

L’ansia lo divorava da dentro e solo così è riuscito a trovare la sua cura: “Solo quando ho cominciato anche a scrivere, le cose sono migliorate davvero. Hai presente quei film horror dove c’è un demone interiore che ti imbruttisce? Quando le mie parole finivano sulle note del telefono era come se, per un po’, me ne potessi liberare“.

Solo scrivendo cosa provava riusciva ad allontanare, per qualche momento, le sue paranoie.

San Giovanni, prima della scuola di Amici di Maria De Filippi, era un ragazzo comune e veniva isolato e allontanato da tutti, compagni di classe e professori.

“La scuola era diventata un inferno. Un conto è quando vieni bullizzato dai compagni, un altro conto è quando anche i professori ti dicono: ‘Tu non combinerai mai niente nella vita‘. Mi chiudevo in camera senza amici, incompreso” ha confessato liberandosi di un peso.

L’ingresso al talent show ha permesso a San Giovanni di acquisire più sicurezza, di essere capito e non solo.

L’incontro con l’attuale fidanzata Giulia Stabile ha aiutato il cantante a guardare il mondo da un’altra prospettiva, vedere finalmente il bicchiere mezzo pieno e non il contrario.

San Giovanni parla di Giulia con gli occhi innamorati: “Mi aiuta tantissimo. A volte la guardo e le dico: ‘Ma come fai a vedere il mondo così?’ “.

Il cantante ha appreso tanto da lei: “Sto imparando, con qualche anno di ritardo, a essere il bambino che non sono mai stato” conclude sognante.

San Giovanni ha dovuto affrontare un vero dramma, i suoi mostri nell’armadio per capire cosa gli piacesse fare nella vita. L’ansia gli ha permesso di praticare la scrittura come valvola di sfogo, lottando contro il suo mostro interno.

Solo così ha potuto realizzare il suo sogno ed essere amato per quello che è