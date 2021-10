Quale tazzina ti piace di più? La scelta del test rivela come ti rapporti con le altre persone

Le tazze sono un degli accessori da cucina più divertenti da scegliere per la casa: c’è chi le preferisce colorate, chi minimal e chi desidera una tazza divertente e stravagante.

In molte case, le tazzine non mancano mai e ce ne sono per tutti i gusti, anche se solitamente il proprietario rimane fedele sempre alla stessa.

Da piccolini, la desideravamo con il nostro personaggio Disney preferito e adesso preferiamo tazze grandi per contenere più caffè possibile.

Con questo test della tazzina puoi scoprire come sei quando ti rapporti con gli altri. Alla fine usiamo questo accessorio quando sorseggiamo qualcosa in compagnia di un amico o un familiare, a casa o al bar. E’ un momento di convivialità e aggiornamento di gossip e stati d’animo.

Ecco perché nasce questo test e adesso divertiamoci insieme

Test della tazzina: la scelta rivela chi sei quando parli con gli altri

In questo test della tazzina puoi scoprire chi sei quando ti rapporti con altre persone. Ti basterà scegliere una tra le sei opzioni qui mostrate e cercare il numero che la rappresenta.

Scegli istintivamente e iniziamo con il divertimento

1) Tazzina n° 1

Se hai scelto questa tazza, significa che sei una persona ambiziosa e vivace.

Hai fatto una scelta equa che ti rappresenta perfettamente: hai trovato il giusto equilibrio tra la tua vivacità e la tua serietà.

Sei un tornado! Non ti fermi davanti a nessuno ostacolo, sia fisico che mentale. Ami la tua libertà e non vuoi che nessuno ti categorizzi in uno schema specifico.

2) Tazzina n° 2

Questa tazzine è molto semplice e monocolore, in perfetto stile minimal. Ciò significa che sei una persona pacata e che vive la vita cercando la serenità.

Dell volte preferisci non dire quello che pensi, proprio per evitare sconti inutili che potrebbe generare forti litigi.

Le tue priorità sono la famiglia, ma soprattutto la loro e la tua salute e il benessere fisico e mentale.

3) Tazza n° 3

Questa tazzina significa che sei una persona assolutamente ottimista e esuberante. Con te non ci si annoia mai e i tuoi amici ti invitano ad ogni evento, perché sei l’anima della festa.

Ami vivere la vita senza un’agenda in mano e prendi ogni giorno quel che viene studiando le sue mille sfaccettature.

Accanto a te hai amici fedeli che sono disponibili in ogni momento per stare con te.

4) Tazzina n° 4

La forma squadrata di questa tazza, ti definisce come una persona generosa e molto altruista.

Quando inviti qualcuno a casa da te per un caffè, doni la tua tazzina preferita senza problemi, in modo tale da far sentire a suo agio il tuo ospite.

Ti fai sempre in quattro per gli altri, mettendoli al primo posto. Loro sanno che sei una persona buona e ti apprezzano tantissimo.

Inoltre sanno che sei un tipo saggio e che i tuoi consigli sono coerenti e importanti.

5) Tazza n° 5

Lo stile retrò della tazza che hai scelto, ti definisce perfettamente. Ami vivere nel passato e il tuo stile è molto vintage.

Se devi comprare dei vestiti nuovi, prediligi andare al mercato della tua città a cercare pezzi unici, piuttosto che seguire le mode del momento e comprare in delle catene mondiali.

Ami essere diversa dagli altri.

Vivi nei tuoi ricordi e sei molto nostalgico dei vecchi tempi. Talvolta i tuoi amici ti trovano un po’ noiosa, perché non guardi mai avanti al futuro e finisce che racconti in ripetizione le solite storielle della tua infanzia.

6) Tazzina n° 6

Questo tipo di tazzina rivela che sei una persona sincera e fedele. Hai una indole istintiva comandata dalle tue emozioni e sentimenti.

Proprio per questi ultimi, talvolta risulti fragile perché non riesci sempre a controllarle. Quante volte ti è capitato che in una litigata, le lacrime venivano giù da se. Ma non temere, è solo una valvola di sfogo.

Hai difficoltà nell’esprimere il tuo pensiero davanti ad altre persone e alla base c’è una bassa autostima.

Ricordati che sei forte e che non devi preoccuparti del giudizio della gente