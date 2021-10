Test: scegli un oggetto dell’autunno e scopri cosa si nasconde dentro di te

Quale oggetto dell’autunno sei? Il test rivela cosa si nasconde dentro di te

Con l’arrivo dell’autunno inizia la stagione dei cambiamenti. E’ come se vivessi una sorta di secondo capodanno, non inizia un nuovo anno letteralmente, ma mentalmente sì.

Gli alberi lasciano andare le foglie per riequilibrarsi verso il nuovo anno e dare una nuova vita a primavera. Così anche noi e la nostra mente: dopo l’estate siamo pronti a ricominciare e ad affrontare nuovi progetti.

Questo test degli oggetti dell’autunno ti aiuterà a comprenderti. Quando pensi a questa stagione il tuo cervello fa dei collegamenti e l’oggetto che sceglierai rivela qualcosa di te.

Scopriamo come

Il test dell’oggetto dell’autunno. Scegli quale e scopri chi sei

Cosa ti viene in mente quando senti la parola “autunno“? L’immagine che sceglierai rivela, per la sua forza evocativa, qualcosa di come sei fatta.

Con questo test dell’oggetto dell’autunno ti basterà scegliere tra una di queste 6 opzioni e la riposta verrà da sé.

1) Castagne

Hai una indole calorosa e affettuosa. Hai anche un guscio protettivo che ti permette di proteggere le persone a cui vuoi bene.

Sei un sognatore molto generoso: ami dare agli altri e pretendi altrettanto.

Attenzione però! Se qualcuno ti ferisce o fa del male a qualcuno a cui tieni molto, deve sapere che si scontrerà contro le tue irte spine.

Leggi anche –> Test: quale specchio scegli? Scopri il vero riflesso della tua personalità

2) Zucca

Sei un tipo con un carattere molto particolare. Sei passionale e dolce nell’intimità, ma hai anche una corazza che ti protegge nella quotidianità.

Come una zucca, vuoi sembrare acida e non saporita, ma chi riesce a conquistarti sa che hai veramente tanto da dare

3) Vino

Sei una persona passionale e in ogni aspetto della tua vita ci metti sempre il cuore. Ami stare in compagnia e fare nuove conoscenze.

Ti piace difendere il tuo pensiero e perciò discuti spesso, ma riesci a litigare in modo “pacifico”.

Sei testarda, saporita e decisa come l’uva appena colta durante la vendemmia. Sei l’uva che rende il vino ancora più buono.

Leggi anche –> Test: dimmi qual è il tuo segno preferito e scopri la tua vera personalità

4) Foglie

Sei determinato e forte, ma nascondi anche tante fragilità. In questo momento sei in una fase di evoluzione: vuoi mutare la tua pelle e lasciare il vecchio aprendo le braccia al nuovo.

Hai una forte stabilità, ma come gli alberi secolari, devi lasciar cadere le foglie secche. Non è assolutamente una involuzione, ma una necessità di cambiare per tornare più forte di prima.

Leggi anche –> Test: cosa vedi in questa foto? La prima cosa che noti svela un tuo segreto

5) Ombrello

Ti piace giocare e sei un tipo solare. Hai anche un grande difetto, ovvero una facilità nell’intristirti di colpo.

Sei un po’ lunatica e ti piace agire d’istinto più che razionalmente, anche se quasi sempre vince la ragione.

Sei molto protettiva, a tratti possessiva e vuoi che nessuno tocchi le cose a cui sei cara.

L’averti a fianco è un grande privilegio, ma te ogni tanto te lo dimentichi.

6) Calze colorate

Sei una persona spiritosa, dinamica e allegra, come le calze che ha scelto. Hai tanto entusiasmo e uno stile eclettico e sorprendente.

Hai tanta fantasia e creatività, ma sei anche poco affidabile. Questo non vuol dire che non sei una buona amica, ma sei solo un po’ strana e non tutti riescono a comprenderti.

I tuoi cari sono tra questi, ma la tua indole gli piace da impazzire e ti vogliono bene così come sei