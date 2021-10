Il dramma mai confessato prima di Mariana Trevisan al Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip è iniziato da un mese tondo e Mariana Trevisan è stata la preferita dal pubblico già per due volte.

Lei è una showgirl italiana divenuta nota grazie alla partecipazione a Non è la Rai e da quel momento ha lavorato con nomi importanti della televisione italiana.

E’ molto enigmatica e i coinquilini della Casa non sanno ancora cosa pensare di lei. Talvolta è triste, altre è felice, mentre delle volte si immette in discorsi già iniziati.

Quello che viene meno sopportato del comportamento di Miriana è che non si espone sulle dinamiche della Casa o lo fa ma senza un filo logico.

Leggi anche –> Dramma per Raffaella Fico: la struggente confessione in diretta

La Trevisan è così sofferente, perché ha un dramma dentro di se che non riesce a raccontare, ma il Grande Fratello Vip la sta aiutando a lasciarsi andare.

Vediamo cosa ha rivelato sul suo dramma

Miriana Trevisan confessa il suo dramma: “Ho una storia complicata“

Miriana Trevisan è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip e non tutti i coinquilini l’hanno subito adorata.

La showgirl, nonché ex moglie del cantante Pago, ha stretto amicizia con Davide Silvestri e Katia Ricciarelli.

E’ proprio a quest’ultima che Miriana trova il coraggio di raccontarle il suo dramma.

Leggi anche –> Elena Sofia Ricci e il dramma vissuto da bambina che l’ha segnata per sempre

“Ho i miei cavoli fuori che magari non porto qui perché voglio essere allegra. Però è quello che dico, cavoli. Adesso racconto i c***i miei” sbuffa la gieffina e aggiunge: “Dico la verità: stavo per morire quest’estate, quindi a me non me ne frega niente, io non soccombo… mai“.

Miriana non riesce a farsi capire dagli altri coinquilini, perché ha un grande magone dovuto dal passato e sente il bisogno di raccontarlo.

Katia Ricciarelli però non ha voglia di sentire la sua storia e, senza domandare niente, si alza e va via.

La showgirl ci riprova e parla col suo amico Davide durante la mattinata: “C’è una cosa che mi fa star male ma non posso dirla, ho una storia complicata“.

L’attore è interessato, ma sembra che Miriana sia restia nel raccontarsi. Al che le domanda: “Non posso capire una cosa che non so, ti va di raccontarla?“.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, Soleil Sorge scatena la guerra: il gesto della discordia

La Trevisan ha trovato un confidente, ma con un cenno della testa gli fa capire che non ne ha intenzione.

L’amico allora le risponde severo: “E allora smettila di dirlo, o la dici o qui dentro fai finta che non esista“.

Miriana Trevisan è ancora in confusione: non sa di chi fidarsi e se troverà la forza di confessare il suo dramma. Il pubblico la ama, ma lei non riesce a trovare il giusto coraggio per trovare l’approvazione anche dai coinquilini della Casa del Grande Fratello Vip