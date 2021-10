By

La trama della quarta puntata di Fino all’ultimo battito del 14 ottobre: Elena scopre il tradimento del futuro sposo

Una delle serie tv che sta avendo maggior successo è sicuramente “Fino all’ultimo battito”, in onda su Rai 1. I protagonisti sono Marco Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero. Una serie che incrocia elementi “medical” con altri legati alle storie di ispirazione criminale in un intreccio originale, con atmosfere che vanno dalle classiche fiction “ospedaliere” a quelle sullo stile di Gomorra, anche se il tutto è ambientato in Puglia.

Nella puntata in onda giovedì 14 ottobre ci saranno parecchie novità: sarà la quarta delle sei previste. A tenere banco il rapporto tra Diego ed Elena e l’intreccio che si è creato. Lei infatti, ha scoperto il tradimento del suo promesso sposo. Sarà questo il tema della puntata, con il protagonista che cercherà di minimizzare e riconquistare la sua donna.

Fino all’ultimo battito: un bacio clandestino crea scompiglio

Diego insisterà nello spiegare che si è trattato solo di un bacio e farà di tutto per salvare il matrimonio. Rosa, la donna che lo ha tentato, continuerà ad avere un ruolo chiave: l’appassionante bacio rischia di far saltare le nozze tra Diego ed Elena. Ma sarà davvero così? Elena deciderà che non vuole più saperne di bugie, e che vuole vederci chiaro su quello che sta succedendo.

Diego le spiegherà che è stato solo un momento di debolezza, e che vuole farsi perdonare. Ma Elena sembra decisa a rinnegare tutto e rinunciare al matrimonio. La sua volontà è di non voler perdonare il compagno, anche a causa dei cambiamenti nel suo comportamento, diventato sempre più sospetto. Ma solo guardando la puntata di giovedì si scoprirà se questa sarà la sua decisione finale oppure no.