Dramma per Raffaella Fico: la struggente confessione in diretta

Il dramma di Raffaella Fico: il racconto avviene in diretta nazionale

Raffaella Fico è la modella e showgirl napoletana divenuta famosa grazie alla sua partecipazione all’ottava edizione del Grande Fratello condotto da Alessia Marcuzzi.

Quest’anno è entrata a far parte del cast dello stesso reality nella versione Vip diretta da Alfonso Signorini. Si vede che è molto maturata.

Raffaella, in gioventù, era più superficiale e meno sicura come è normale, ma ora sta dimostrando di essere diventata una donna con la d maiuscola.

E’ cresciuta tanto, ha avuto una bambina con Mario Balotelli e all’inizio il padre non la voleva riconoscere.

Ciò ha portato Raffaella ad essere più forte e a bastarsi da sola.

La Fico entra nella Casa del Grande Fratello Vip da fidanzata nonostante si frequenti con l’altra persona da un mese e mezzo; il colpo di fulmine è scoccato.

Ma vediamo quale dramma Raffaella Fico ha confessato agli altri coinquilini della casa. Il racconto è da brividi

Raffaella Fico confessa il dramma al Grande Fratello Vip: “Non stava passando un bel periodo“

Nella puntata del primo ottobre, Raffaella Fico ha potuto incontrare il suo nuovo fidanzato toscano Piero Neri.

Alfonso Signorini, con la scusa di un ex che sembrava avesse ribussato alla porta di Piero, li ha fatti incontrare in giardino e il confronto è stato commovente.

Valentina Colombi, la ex, racconta nell’intervista: “Lui sostiene di essere innamorato di questa Raffaella quando invece fino ad un mese e mezzo fa si scriveva e sentiva con me, mi sussurrava parole importanti. Mi ha anche invitata in Sardegna per festeggiare Ferragosto, ma io non ci sono andata. Secondo me è innamorato ancora di me“.

Gli occhi di entrambi erano luccicanti e innamorati e il fidanzato si è preso qualche minuto di silenzio solo per guardarla attentamente.

Alfonso Signorini domanda a Piero: “Sposeresti Raffaella?” e lui ha risposto serenamente: “Rappresenta il mio presente. Chi non la sposerebbe, sta dando una prova incredibile. Non è soltanto una bellissima ragazza, è elegante, educata e non dice mai una parola fuori posto“.

Raffaella ha così risposto alle sue parole, soffermandosi anche sulla relazione passata del fidanzato: “Credo nel colpo di fulmine, è arrivato in un periodo della mia vita in cui non ero alla ricerca dell’amore. L’intervista dell’ex? So di questa storia, non hanno mai avuto un legame stabile, non stava attraversando un bel periodo“.

La Fico non è affatto spaventata dalla ex, perché il fidanzato gli ha sempre raccontato tutto nel dettaglio e anche quando lei le scriveva.

Tra un racconto e l’altro la coppia inizia a parlare di un dramma che hanno vissuto insieme.

I due erano in vacanza in barca a vela e Piero aveva voglia di andare sullo scafo. Raffaella ha voluto seguirlo per poterlo controllare. E’ Alfonso Signorini a dare il la al racconto: “Piero sei vivo grazie a Raffaella“.

Il fidanzato ha subito risposto serenamente: “C’è stato questo episodio che ci ha molto legato.Ho rischiato di morire annegato mentre mi trovavo su uno scafo. Ed è stata proprio Raffaella a dire ‘ No vengo, voglio vedere cosa fai ‘. Poi mi hanno tirato fuori dall’acqua esamine lei e Marco“.