Michele e Caterina, figli Fabio Fazio: i successi più grandi del conduttore

Tutti conoscono la carriera di Fabio Fazio, ma la sua vita privata è meno conosciuta: chi sono la moglie e i suoi figli Michele e Caterina

Fabio Fazio è uno dei presentatori tv più apprezzati in Italia. Il suo programma domenicale “Che tempo che fa” riesce ad intrattenere milioni di telespettatori, alternando momenti di alta comicità a temi importanti di attualità ed interviste sempre pungenti.

Fazio è un volto noto, essendo in tv ormai da tantissimi anni: dai suoi esordi come imitatore al successo di “Quelli che…il calcio”, il presentatore ligure è diventato uno dei punti di riferimento della Rai.

Se la sua carriera è molto conosciuta, lo è molto di meno la sua vita privata. Il conduttore è sposato dal 1994 con Gioia Selis: la donna non ama apparire in pubblico, lo ha fatto solo sporadicamente a braccetto con suo marito. Gioia è nata nel 1968 a Savona, dove è cresciuta. Non si hanno molti dettagli sulla sua vita, escludendo il fatto che suo padre ha fondato la società di pallanuoto “Rari Nantes Savona”.

Gioia e Fabio si sono conosciuti giovanissimi: pare infatti che frequentassero gli stessi posti essendo entrambi di Savona. Dalla loro relazione sono nati due figli, Michele e Caterina.

Figli Fabio Fazio, chi sono e quanti anni hanno Michele e Caterina

Il matrimonio di Fazio e sua moglie Gioia è stato celebrato nel 1994 nella chiesa di San Martino a Savona. Dieci anni dopo, nel 2004, è nato il primo figlio della coppia Michele, mentre cinque anni più tardi, nel 2009, è nata Caterina.

I due quindi hanno rispettivamente 17 e 12 anni. Anche loro, così come la madre, non amano mostrarsi in pubblico e anche i genitori hanno cercato in tutti i modi di tenerli lontani il più possibile dal mondo dello spettacolo.

Nonostante la riservatezza nei loro confronti, Fabio Fazio è un padre molto orgoglioso e ha un ottimo rapporto con entrambi. Recentemente il conduttore gli ha dedicato un monologo davvero toccante in televisione.