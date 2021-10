Ex Non è la Rai: dopo il successo, ecco com’è cambiata la sua vita

E’ stata una delle protagoniste di Non è la Rai, poi la sua carriera in tv si è interrotta: cosa fa oggi la ragazza più amata negli anni ’90

Non è la Rai è stato un programma cult della televisione degli Anni ’90. Lo show ideato da Gianni Boncompagni è stato il trampolino di lancio per moltissime delle future star del mondo dello spettacolo italiano e non solo, mentre gli adolescenti del nostro Paese hanno ammirato e si sono segretamente innamorati delle ragazze protagoniste della trasmissione.

Indimenticabile tra loro la giovanissima Alessia Merz: il suo sorriso e i suoi occhi verdissimi sono stampati nel cuore e nella memoria di tantissimi adolescenti dell’epoca, oggi adulti e vaccinati.

La ragazza, allora solo diciottenne, si è fatta strada nella tv italiana diventando poi la velina mora di Striscia la Notizia in coppia con Cristina Quaranta. Da parecchi anni, però, Alessia non appare più in tv se non in qualche sporadica intervista ed in tanti si chiedono che fine abbia fatto.

Alessia Merz, da Non è la Rai al matrimonio: cosa fa oggi l’ex velina

La Merz è nata a Trento il 24 settembre 1974 sotto il segno della bilancia. Dopo essersi diplomata, tenta la carriera nel mondo dello spettacolo con alcuni fotoromanzi e poi approda in tv con Bulli e Pupe e Non è la Rai.

Dopo essersi consacrata con Striscia la Notizia, ha partecipato ad altri programmi come Quelli che il calcio e Meteore. Nel 2004 ha preso parte al reality l’Isola dei Famosi, uscendo però dopo poche settimane.

Alessia fa anche qualche apparizione nel mondo del cinema, poi viene scelta nel video clip degli 883 “Jolly Blu” in cui ha “rubato” il posto di una sconosciuta Angelina Jolie. E’ nel 2004 che però avviene la sua vera svolta: conosce l’ex calciatore di Lazio, Perugia e Sampdoria Fabio Bazzani.

Dalla relazione con il giocatore sono nati Niccolò (nel 2006) e Martina (nel 2008) e da quel momento in poi la Merz ha deciso di allontanarsi definitivamente dal mondo della tv.

Sia lei che Bazzani, inoltre, non hanno profili social ufficiali e quindi risulta molto difficile sapere qualcosa di più sulla loro vita attuale. I due, da quanto si sa, vivono una vita molto tranquilla in una casa di campagna a Zola Predosa, un piccolo paese alle porte di Bologna.

Alessia si è dunque dedicata a tempo pieno alla vita di moglie e madre, anche se in una sua intervista recente ha lasciato le porte aperte ad un suo ritorno in tv: “Ora i miei figli sono più grandi e quindi anche in grado di autogestirsi, se arrivasse una buona proposta potrei anche tornare a calcare le scene. Sicuramente verrò più spesso ai tuoi programmi!”, ha detto l’ex Velina a Barbara D’Urso.