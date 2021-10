GF Vip, Sonia e Adriana mettono alle strette i concorrenti: verità sconcertante

By

Al GF Vip, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe hanno messo alle strette i concorrenti: la loro verità ha spiazzato il popolo del web.

La diretta di questa sera del GF Vip fin dai primi minuti della messa in onda ha messo alle strette i suoi concorrenti. Alfonso Signorini non poteva non parlare con i suoi vipponi del bicchiere gate, nato da un gesto repentino di Soleil Sorge nel sbattere con troppa vivacità il bicchiere sul tavolo. Mandando su tutte le furie Raffaella Fico.

Le due hanno riconfermato le loro tesi, scontrandosi l’una contro l’altra. Ovviamente non sono mancati gli schieramenti e molte vippone hanno sposato la tesi di Raffaella. Questo però ha insospettito e non poco le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli che hanno messo alle strette i concorrenti.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli smascherano il cast del GF Vip

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip hanno iniziato a sospettare che le concorrenti iniziano a temere Soleil Sorge. In quanto hanno compreso che è un personaggio molto forte al di fuori del programma, in grado di scatenare numerose polemiche e che potrebbe far scemare l’interesse nei loro confronti.

Qu3sta supposizione ha scatenato l’ira dei concorrenti di Alfonso Signorini, che hanno prontamente smentito il tutto, affermando semplicemente che all’inizio di quest’esperienza loro erano molto più accomodanti ma che con il passare del tempo non hanno più voglia di assecondare gli scatti di Soleil, giustificando ogni suo gesto.

Le parole di Adriana e Sonia al GF Vip hanno scatenato gli animi dei concorrenti di Alfonso Signorini, che sono convinti che al di fuori del programma vengano visti in maniera negativa a causa dell’appoggio di cui la loro rivale gode dalle opinioniste. Soleil spaventa davvero i vipponi oppure le due opinioniste hanno preso una cantonata?

Quel che è certo è che tali dichiarazioni in diretta hanno scombussolato gli animi dei concorrenti, ma anche quelli degli utenti della rete che si sono subito schierati a favore dell’una o dell’altra tesi.