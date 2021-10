Soleil e Sophie sbugiardate: spunta fuori l’accordo prima del GF Vip

Soleil Sorge e Sophie Codegoni sono state sbugiardate al Grande Fratello Vip. Le gieffine avevano stipulato un accordo? Il retroscena impazza.

Soleil Sorge e Sophie Codegoni sono belle, giovani, intelligente ed in comune hanno anche una partecipazione a Uomini e Donne. La prima in veste di corteggiatrice, la seconda in quella di tronista. Nonostante ciò durante la loro partecipazione al GF Vip non sembrano affatto andare d’accordo.

Tant’è che durante la diretta di lunedì scorso, le due hanno litigato a causa del loro legame con Gianmaria Antinolfi. Soleil ha accusato la Codegoni di essere priva di contenuti e di essersi fatta scrivere un copione al di fuori della casa più spiata d’Italia da poter inscenare una volta dentro al gioco. La Codegoni, invece, ribatte affermando che è lei quella costruita, in quanto si sarebbe fatta inviare il testo da imparare a memoria durante il video di presentazione.

I loro compagni di viaggio, però, non sembrano credere a questa presunta rivalità e nelle scorse ore una di loro è sganciato la bomba su Soleil Sorge e Sophie Codegoni, affermando che le due si sarebbero messe d’accordo prima di entrare al GF Vip.

GF Vip: i concorrenti insinuano il dubbio su Soleil Sorge e Sophie Codegoni

I concorrenti del Grande Fratello Vip nutrono non pochi dubbi nei confronti della rivalità tra Soleil e Sophie. La prima ad insinuare il dubbio è stata Manila Nazzaro che crede che le due stiano inscenando una lite soltanto per avere una maggiore visibilità all’interno del gioco. In quanto gli scontri tea le due avverrebbero poco prima della diretta, mentre durante il resto della settimana andrebbero d’amore e d’accordo.

A darle manforte però è stata Francesca Cipriani, che ha fatto alcune dichiarazioni che hanno catturato l’interesse degli utenti della rete. Il motivo?

La Cipriani e le ex star di Uomini e Donne avrebbero un po’ di amici in comune. Queste persone le avrebbero riferito ad Agosto che una volta entrate nella casa del Grande Fratello Vip, le due avrebbero inscenato le litigate. In modo tale da poter avere una maggiore spazio durante il corso delle dirette con Alfonso Signorini e di conseguenza una maggiore popolarità: “Si sta avverando tutto quello che mi hanno detto ad Agosto” ha commentato, chiarendo poi che non c’è nulla di male perché ognuno attua le strategie che ritiene più necessarie, ma che sarebbe meglio intrattenere il pubblico del piccolo schermo raccontando le loro storie anche perchè non essendo stupido si sarebbe accorto della falsità delle loro messe in scena.

Soleil e Sophie stanno recitando al GF Vip? I loro compagni di viaggio non sembrerebbero avere alcun dubbio a riguardo.