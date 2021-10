Due di picche per Gianmaria Antinolfi: la gieffina non ci sta e replica così

Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip non sembra trovare pace. Per il gieffino è arrivato l’ennesimo due di picche.

Gianmaria Antinolfi era entrato da single nella casa del GF Vip per poi confidare, dopo i vari scontri con Soleil Sorge, di aver qualcuno al di fuori del programma con cui aveva iniziato una conoscenza, Greta.

Quest’ultima non aveva affatto preso bene l’avvicinamento tra il ragazzo che sta conoscendo e la sua ex fidanzata. Tant’è che quando ha avuto modo di potersi confrontare con lui glielo ha ribadito tranquillamente e lui sembrava addirittura intenzionato a voler abbandonare il programma per dimostrarle tutta la lealtà e l’amore che prova nei suoi confronti. Quei momenti però sembrano essere ormai già belli che finiti perché l’ex fidanzato di Belen Rodriguez ha ammesso di trovarsi in uno stato di confusione. In quanto non farebbe altro che pensare ad una sua compagna di viaggio, ma quest’ultima di incertezze e situazioni strane non ne vuole proprio sentire parlare.

Di chi stiamo parlando? Ovviamente di Sophie Codegoni.

Sophie Codegoni dubita di Gianmaria Antinolfi: stoccata al GF Vip

Gianmaria Antinolfi ha ammesso a Sophie Codegoni nelle scorse ore di trovarsi in una bruttissima situazione. In quanto al di fuori della casa del Grande Fratello Vip c’è Greta, che durante il corso della settimana, precisamente durante la diretta di lunedì scorso, gli ha inviato un video messaggio facendogli presente che ad ogni sua azione corrisponde una conseguenza e che se non si comporta con rispetto lei di certo non lo aspetterà al di fuori.

Ma all’interno della casa più spiata d’Italia si è accorto di avere questo forte interesse nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne. Interesse che in un primo momento aveva provato ad ignorare, non dando troppo confidenza alla Codegoni, ma che poi non ha potuto più reprimere.

Per questo motivo Gianmaria non sa come comportarsi, ma ci ha tenuto a chiarire che lui ci tiene davvero al suo rapporto con Sophie, ma quest’ultima non è sembrata essere dello stesso parere. In quanto non ha alcuna intenzione di intromettersi in questo rapporto e vorrebbe maggiore chiarezza da parte di lui. Tant’è che alle sue parole ha risposto così: “Vedremo Gianmaria, domani tocca a te“ gli ha detto, invitandola a non toccarla mentre si era avvicinato per accarezzarle il viso.

Sophie Codegoni ha dato un due di picche a Gianmaria Antinolfi e molto probabilmente con le sue parole si riferiva alla diretta con Alfonso Signorini, dove sicuramente verrà fatta maggiore chiarezza.