Miriana Trevisan nasconde un segreto al GF Vip: lo spiffero infiamma il web

Miriana Trevisan nasconde un segreto al Grande Fratello Vip? Salta fuori un retroscena che ha lasciato il pubblico senza parole.

Miriana Trevisan ha scelto di mettersi in gioco durante la sesta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini e sta riscuotendo un certo successo tra gli utenti della rete, visto che in diverse occasioni l’hanno eletta attraverso il meccanismo del televoto come la propria preferita, conferendole numerose responsabilità nelle scelta di chi potrebbe abbandonare il programma.

Lunedì scorso, in particolar modo, l’ex ragazza di Non è la Rai ha attirato a sé numerosi consensi a causa del bellissimo rapporto che è riuscita ad instaurare con il suo ex marito Pago. Il loro incontro nella casa del GF Vip ha fatto sognare i fan e c’è chi ancora spera che i due possano tornare ad essere una coppia. Anche se hanno chiarito in più occasioni che stanno bene insieme ma ancora meglio da “separati”.

Dopo quell’incontro, però, è arrivata una segnalazione su Miriana Trevisan che potrebbe cambiare ogni cosa.

Grande Fratello Vip: spunta un’incredibile retroscena su Miriana Trevisan

Subito dopo l’incontro tra Miriana e Pago al Grande Fratello Vip, sono arrivati tantissimi commenti da parte del pubblico del piccolo schermo entusiasta di aver assistito ad un esempio così bello di come potrebbe essere un rapporto tra due ex coniugi, uniti più che mai nella crescita del loro figlio.

Oltre ai pareri positivi, però, è arrivata la batosta ma non una qualsiasi. Questa volta è arrivata da un volto assai noto al pubblico del reality show di canale 5, in quanto non solo ha abitato la casa più spiata d’Italia durante la quarta stagione, la prima condotta da Alfonso Signorini, ma è stata pure la compagna per diversi anni di Pacifico Settembre e con lui ha partecipato a Temptation Island.

Di chi stiamo parlando? Di Serena Enardu! Durante il corso di una diretta su Instagram, Serena ha ammesso che le piacerebbe arrivare ad avere un rapporto che Miriana e il suo ex marito sono riusciti a costruire durante il corso di questi anni e non solo. La Enardu ha fatto presente che la Trevisan ha detto durante il loro incontro quello che lei dice da anni sul musicista. Ovvero che sul palco è un leone, ma che nella vita privata diventa un orso.

Oltre ai complimenti e agli apprezzamenti, Serena Enardu ha lanciato una frecciata a Miriana Trevisan affermando che ora, a differenza del passato, lei non viene più nominata in quanto ora risulterebbe alquanto scomoda: “Miriana non mi nomina mai perché non c’è niente da dire. Quando non ti conviene più nominare una persona, non la nomini ovviamente” ha concluso, facendo intendere che la Trevisan sappia molto di più rispetto a quanto dica nella casa e che forse lei è passata come la cattiva quando su Pago hanno la stessa opinione.

Miriana Trevisan ha nascosto un segreto al GF Vip, nel non darle subito ragione, oppure la sua visione sulla storia con Pago è completamente differente rispetto a quella di Serena Enardu?