Come avere labbra carnose? Vi sveliamo noi qualche consiglio per truccarle in modo perfetto

Le labbra sono una delle caratteristiche più sensuali sia per le donne che per gli uomini. Le labbra carnose sono molto fascinose e sono il sogno di ogni donna.

La difficoltà sta nel farle risaltare senza sembrare volgare o essere sproporzionate rispetto al viso. Ciò può far perdere l’armonia dei tratti del viso.

Serve quindi un make up che le valorizzi al meglio, facendole risultare ricche di charme e non in contrapposizione con il look da brava ragazza.

Ecco alcuni segreti per delle labbra carnose appropriate, make up facili da realizzare e sorprendenti

Labbra carnose? I segreti per non risultare volgare

Se vuoi avere delle labbra piene il primo consiglio è quello di effettuare uno scrub. Molti credono che questo trattamento risulti utile solo per il corpo e il viso, ma non è così.

Esistono dei prodotti specifici per le labbra carnose e servono per farle risultare morbide e perfettamente deterse.

Come intervenire sulle labbra carnose

Quando vuoi intervenire sulle labbra carnose puoi adoperare due metodi diversi: puoi scegliere di truccarle con colori neutri e naturali, in modo tale da non evidenziarle notevolmente. Nell’altro caso, puoi decidere di agire sulla forma e cercare di ridimensionarla.

1) Primo metodo:

Se decidete per un look nude vi basterà truccarle scegliendo un rossetto di colore tenue. Le labbra risulteranno armoniche e non saranno troppe vistose a causa di colori forti.

2) Secondo metodo:

Puoi scegliere dei rossetti dai toni accesi e intensi, ma, mi raccomando, devi delineare il contorno delle labbra in modo molto preciso.

Stai attenta quando decidi di stendere la matita. Innanzitutto scegli un colore che sia tono su tono col rossetto scelto.

Ricordati che prima devi passare il fondotinta anche sulle labbra e poi aggiungere un po’ di cipria.

Questo ti aiuterà nella definizione dei contorni.

Adesso puoi stendere la matita e ricordati di temperarla bene. Cerca di rimanere un millimetro all’interno del contorno naturale delle labbra.

Inizia tracciando dei piccoli tratti e poi uniscili con l’aiuto di un pennellino cercando di sfumarlo.

Solo dopo aver fatto questo, puoi applicare il rossetto aiutandoti con un pennellino piatto. Questo vi aiuterà nel rispettare i contorni fatti precedentemente con la matita.

Cercate di non utilizzare rossetti eccessivamente coprenti, sennò sarà difficile fare delle correzioni. Potreste ottenere come risultato un vero e proprio pasticcio.

Questo consiglio è per tutti tranne che per le ragazze che hanno delle labbra davvero troppo carnose.

A voi non vi consigliamo di stendere la matita sul contorno della bocca, ma piuttosto di applicare solo un rossetto opaco color carne. Essenzialmente, vi consigliamo il primo metodo.

Come scegliere il colore del rossetto

Per ogni effetto che desideri per le tue labbra carnose, esiste un tono di rossetto che può aiutarvi.

Se vi piacciono i colori scuri, come ad esempio il borgogna o il viola, ricordatevi che questi toni vi aiuteranno nel rimpicciolire ulteriormente le labbra.

Se amate i colori fluo, rossetti perlati o glitterati, o gloss, state attenti! Questi tenderanno ad ingrandire le vostre labbra e le renderanno maggiormente evidenti.

Prima di mettervi il rossetto, cerca di capire se è questo il look che vuoi.

Quando avvertite che le vostre labbra sono screpolate o secche, potete passare un po’ di burro di cacao sopra il rossetto. Ciò aiuterà la vostra bocca nutrendola e l’effetto sarà meno evidente del gloss.

Il consiglio per valorizzare il vostro sorriso, ma evitando di evidenziare le labbra carnose, è quello di utilizzare toni delicati come il beige rosato, l’ambra o il beige aranciato.

Inoltre, ricordati di usare rossetti opachi che aiuteranno nel far sembrare più piccole le tue labbra carnose. Applicatelo con l’apposito pennellino.

Non sai rinunciare al rosso brillante sulle labbra? Non c’è problema!

Ti basterà alleggerire il make up del resto del viso, in modo tale che le labbra risultino l’unico punto messo in risalto.

Viceversa, se puntate sul make up degli occhi, cercate di tenere le labbra il più naturale possibile aiutandovi anche solo con una passata di burro di cacao trasparente.

Se, invece, vi state preparando per una serata particolare puoi tracciare il contorno labbra con una matita di colore marrone andando a sfumare verso l’interno.

Il colore rosato del centro della vostra bocca sarà in risalto e lì applicherai un velo di gloss per essere più seducente e sexy.