GF Vip daytime 14/10/21, Raffaella Fico indignata: non doveva accadere

By

Al GF Vip un gesto inaspettato ha indignato Raffaella Fico che ha lanciato una pesante accusa nei confronti dei suoi compagni di viaggio.

Il Daytime del GF Vip è tornato anche oggi sul piccolo schermo degli italiani e come al solito la produzione ci mostra le dinamiche più interessanti che sono avvenute tra i vipponi di Alfonso Signorini poco prima della diretta di domani.

Si torna a parlare di Gianmaria Antinolfi. Il concorrente è sempre più confuso ed inizia ad avvertire un certo interesse nei confronti di Sophie Codegoni, nonostante abbia una fidanzata al di fuori del programma. Tant’è che l’ex tronista di Uomini e Donne ha confidato ad Alex Belli di sentirsi piuttosto frenata, in quanto fin quando lui ha questa situazione all’esterno lei non vuole sbilanciarsi più di tanto nei suoi confronti, ma attenzione perchè il daytime di oggi non finisce di certo qui.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Grande Fratello Vip 2021, Signorini con le spalle al muro: arriva l’ultimatum

Soleil Sorge fa manda su tutte le furie Raffaella Fico al GF Vip

Francesca Cipriani si gode il cartonato del suo fidanzato ed ha perfino ironizzato portandoselo nell’armadio: “Adesso imito Ignazio e Cecilia“ ha tuonato divertita, ma la favola è durata poco perché non lo ha più trovato e sospetta che qualcuno glielo abbia portato via visto che non riesce più a trovarlo nella casa del Grande Fratello Vip.

“Mi auguro non l’abbiano rotto, altrimenti mi incavolo” ha confidato in confessionale, prima che Clarissa glielo ripotasse.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Grande Fratello Vip: Lulù Selassiè, la struggente confessione a Soleil Sorge

La produzione ha scelto di mettere alla prova i concorrenti. Non appena sentiranno un campanello di allarme, dovranno correre entro 30 secondi e premere un pulsane. I concorrenti in questione andranno incontro ad una conseguenza che può essere positiva o negativa.

La prima ad essere chiamata è stata Soleil che nella scorsa ha sbattuto un bicchiere sul tavolo di fronte a Raffaella Fico che è andata su tutte le furie. Soleil si è scusata, ma Raffaella non ha voluto sentire ragioni. “Francesca fa mille cose e nessuno le dice niente” ha sbottato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che si è difesa affermando di aver soltanto appoggiato il bicchiere e non lanciato come sostiene la Fico.

Raffaella Fico ha lanciato una protesta importante, affermando che i suoi compagni di viaggio quando c’è Soleil non si lamentano ma poi lei va via non fanno altro che darle ragione.