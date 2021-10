Uomini e Donne puntata del 14/10/21, Gianni dubbioso: il bacio non convince

A Uomini e Donne è scattato il bacio, ma Gianni Sperti non ci crede ed insinua il dubbio: qualcuno in studio sta mentendo?

Uomini e Donne oggi ha portato in scena ancora una volta l’ennesimo litigio scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. La dama di Torino, oltre ad aver sentito il nuovo cavaliere Maurizio, alla macchinetta del caffè ha fatto la conoscenza di Costabile, un uomo che l’ha notata nel parterre e le ha chiesto il numero.

Lei ha accettato e i due hanno iniziato a sentirsi in maniera assidua. Tant’è che sono andati in esterna insieme tra di loro si nota anche un certo feeling e durante la messa in onda della clip non sono mancate le frecciatine da parte dell’opinionista, che vede dei riferimenti maliziosi da parte di entrambi.

Gemma entra in studio e rivela di essere molto contenta di questa conoscenza e di star provando delle sensazioni che non provava da tempo. Tant’è che c’è stato anche un bacio ed a prendere l’iniziativa è stato proprio il nuovo cavaliere! Ad un certo punto la dama si accorge qualcosa che non aveva notato prima…

Ciprian bacia Andrea Nicole: Gianni Sperti insinua il dubbio a Uomini e Donne

Tina Cipollari in studio ha portato una nuova mummia dedicata alla dama, che prende spunto anche dai suoi recenti interventi estetici. Gemma Galgani è indignata e trova il tutto molto offensivo e vuole che sparisca dallo studio la bambola della mummia, ma l’opinionista si rifiuta. Le due iniziano a spostarla di continuo, tant’è che la bambola perde il braccio in puntata.

Lui entra in studio, sembra molto preso da lei. Tant’è che vuole portarla in Egitto con lui, vive lì per sei mesi all’anno, e stanno anche organizzando una gita subacquea. Costabile a Uomini e Donne ha poi definito la Galgani una donna vera e ricca di contenuti e per questo motivo lo ha colpito. Lei si commuove di fronte a queste parole e Tina non perde occasione per punzecchiarla.

Gemma e Costabile ballano insieme e sono pronti ad uscire insieme, ma dopo il ballo interviene Marika, che ha alcune precisazioni da fare su quanto rivelato da Ida Platano nella scorsa puntata. Della famosa telefonata fatta con sua madre.

Ida sbotta e ribadisce che lei ha portato in studio soltanto quello che ha sentito dirle. La nuova dama sbotta e la da della pazza, della finta e della costruita. La Platano la accusa a sua volta di essere lei costruita e di essersi studiata una strategia per avere una maggiore visibilità al Trono Over. Maria decide però di cambiare argomento e fa scendere i tronisti.

Si parte con Andrea Nicole che ha scelto di uscire con Ciprian, dopo essersi scambiati una serie di messaggi importanti. Lui le confida che sua madre li ha visti insieme ed ha pianto e che le ha chiesto di volerla conoscere. Nonostante ciò Gianni Sperti non si fida di lui. Viene mandata in onda l’esterna ed Andrea chiede, verso la fine, di spegnere le telecamere. Tra i due c’è stato un bacio.

Secondo Ciprian lei si è trattenuta. Maria gli chiede una spiegazione e lui lo definisce un bacio dolce e poco passionale. Andrea si è “giustificata” affermando che era il loro primo approccio fisico e per questo era un po’frenata. Interviene Gabrio ed ha ammesso di essere spiazzato nel sentire del bacio e ritiene di essere troppo vulnerabile nei suoi confronti.

Gianni prende di nuovo la parola e ribadisce che non si fida di Ciprian. In quanto crede che lui abbia colto il “consiglio” dato da Armando Incarnato durante la scorsa registrazione, ovvero quella di baciare la tronista.