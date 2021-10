Test: scegli un triangolo e scopri la parte nascosta della tua personalità

Scegli il triangolo che senti più tuo. Il test del triangolo rivela una parte nascosta della tua personalità

La personalità è una matassa di nozioni e valori acquisiti dal giorno della nascita in poi. Alcuni studiosi credono che sia innata e che non cambi mai, mentre altri pensano che sia il risultato di una continua progressione.

Secondo questi ultimi, la personalità corrisponde alla esperienza di ciascuno, un susseguirsi di battaglie, scontri tra i nostri desideri e la realtà, una scoperta di noi stessi di cui non siamo sempre consapevoli, ma che la vita ci aiuta a identificare.

Oggi vi proponiamo il test del triangolo, perché secondo molti studiosi certe forme stimolano una risposta nel nostro organismo.

Ad esempio, uno studio pubblicato dalla National Library of Medicine negli Stati Uniti ha rivelato che forme morbide come il cerchio sono collegate a sentimenti positivi, mentre gli angoli acuti dimostrano una parte minacciosa per i partecipanti.

Scopriamo insieme la nostra personalità

Il test del triangolo: non l’avevo considerato…

Questo test si basa sulla scelta istintiva di uno dei cinque triangoli che ti proponiamo. Focalizza l’immagine e dicci quale preferisci. La risposta rivela un tuo lato nascosto

1) Triangolo n° 1 Sei una persona determinata, ambiziosa e sempre propensa verso i tuoi obbiettivi.

3) Triangolo n° 2 Se hai scelto questo triangolo vuol dire he sei una persona molto sincera. In qualsiasi contesto tu pensi sempre alla verità e non cedi mai alla facilità di mentire per non rivelare verità offensive per qualcun altro. Proprio per questo, i tuoi amici ti adorano e ti cercano sempre per avere opinioni giuste, oggettive e oneste.

3) Triangolo n° 3

Quello che ti smuove sono la ragione e la logica. Questi due aspetti sono fondamentali per te e ti aiutano nelle tue decisioni quotidiane.

Sei molto perspicace e abile nelle strategie, perciò nessuno ti può fregare. Hai un vantaggio su chi ti circonda e usi le tue capacità logiche per ottenere il massimo profitto prendendoti il minimo rischio.

4) Triangolo n° 4

4) Triangolo n° 4

Se hai scelto questo triangolo, significa che sei una persona appassionata e impetuosa. Tu ti fidi solo delle tue sensazioni e da quelle decidi come muoverti e agire.

Le emozioni ti danno la giusta motivazione per aggiungere le tue ambizioni e anche la determinazione per realizzare tutti i tuoi progetti.

Alcune persone si sentono intimidite dal tuo carattere e dalla tua forza d’animo, ma solo quelli che ti conoscono bene sanno apprezzare le tue qualità come qualità onorevoli.

5) Triangolo n° 5

5) Triangolo n° 5

La tua scelta rivela che sei un personaggio molto estroverso e non smetti mai di sorprendere la tua famiglia con mille racconti.

Se qualcuno ha bisogno di rallegrare la serata stai certo che chiamerà te, perché crei una atmosfera felice e festosa intorno a te. Anche le riunioni di famiglia risultano uno spasso.

Hai una aura potente che rilascia onde vivaci che sono ardue da contrastare con vibrazioni negative.