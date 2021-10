Allergica al pulito e all’igiene: la strana abitudine della diva del cinema

Una stranissima fobia di una diva molto famosa. A volte i cosiddetti vip sanno essere davvero più assurdi dei personaggi che interpretano

A volte la sensazione è molto chiara: più certi personaggi sono famosi e più sono strani. I vizi di una diva, le strane fobie di un attore o di un’attrice. Alcune vere e proprie manie, per non parlare di paranoie e sensi di persecuzione per gli argomenti più astrusi. Molte di queste “manie” e particolari fobie colpiscono, in particolare, le donne.

La classica diva, famosa e desiderata da tutti, non può esimersi dall’avere capricci e strane abitudini, così come varie paure spesso a dir poco immotivate. Una di queste è davvero singolare: si tratta della paura, o meglio, dell’allergia all’igiene e alla pulizia. Una cosa molto strana, che rende il comportamento di chi ne è affetta molto strana. Ad esempio, chi ha questa particolare fobia non pulisce nulla in casa, non mette in ordine gli abiti e li lascia per terra.

Leggi anche – “Mi paralizzo tutte le volte”: l’attrice svela la sua più grande paura

La splendida diva ha un’incredibile fobia

E soprattutto non tira nemmeno l’acqua del bagno. Un comportamento davvero difficile da comprendere, e soprattutto molto “anti sociale”. Sicuramente, se a fare questa cose è una persona comune è facile immaginare il rischio di venire ghettizzati ed evitati da amici e parenti. Invece, se questo strano vizio appartiene a una meravigliosa attrice, magari qualcuno sarebbe propenso ad accettare questo problema.

Leggi anche – Egocentrici e con manie di protagonismo: sei tra questi cinque segni zodiacali?

E’ il caso di Megan Fox, che è una di quelle poche persone al mondo che ha questa fobia. In pratica, la sua paura è che mettere in ordine e spostare gli oggetti per ordinarli è un qualcosa di negativo. Stesso discorso per la pulizia. C’è una vera e propria paura che toccare gli oggetti e pulirli sia qualcosa di sbagliato e da non fare assolutamente. Meglio lasciare tutto nel suo disordine… e sporco.