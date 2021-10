“Mi paralizzo tutte le volte”: l’attrice svela la sua più grande paura

La famosissima attrice rivela una delle sue grandi paura: spesso è talmente terrorizzata che non riesce più nemmeno a muoversi normalmente

Tutti, più o meno, siamo afflitti da fobie e paure di vario genere. Spesso queste sono talmente curiose e talvolta imbarazzanti che c’è vergogna a raccontarle. Ma alcune sono estremamente curiose e particolari. Si può avere paura per qualsiasi cosa: sia situazioni effettivamente spaventose, ovviamente: ma anche altre assolutamente improbabili e curiose.

Anche per questo spesso è difficile che le persone le mettano in pubblico. Quando questo accade da parte di un “vip” o un personaggio estremamente famoso, allora la curiosità si moltiplica a dismisura. Uno degli esempi è quello di una famosissima attrice, che ha fatto incetta di riconoscimenti internazionali (e anche un premio Oscar) e che ha raccontato qualcosa di veramente incredibile.

La strana fobia della nota attrice che le toglie tutte le forze

Per la nota attrice c’è una paura che, letteralmente, la immobilizza e le toglie ogni forza. E la cosa più incredibile è il motivo di questa paura: “Sono terrorizzata dallo shopping”, ha spiegato lei stessa. Ebbene sì, esiste un terrore puro per i negozi, e in particolare le commesse e gli altri clienti.

A spiegare questa assurda fobia è la bravissima Jodie Foster, che vinse il premio Oscar per il suo ruolo nel film “Il Silenzio degli innocenti”, nel ruolo dell’agente Starling. “Quando entro in un negozio mi irrigidisco – ha spiegato in un’intervista – e ho paura di tutto ciò che mi sta intorno li dentro. Si tratta di una paura che mi penalizza, e a volte scappo fuori e mi chiudo in macchina, aspettando che mi passi”, ha rivelato la nota stella del cinema.