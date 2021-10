Test: come sono le linee delle tue mani? Guarda e scopri chi sei

Test linee delle mani: la risposta rivela chi sei quando dai amore

Fin da più giovani, siamo alla ricerca di noi stessi. Con il crescere cambiamo spesso e frequentemente rimaniamo stupiti da alcuni nostri comportamenti.

Proprio per questo, già nell’antichità, l’uomo ha cercato di trovare dei test per capire meglio chi siamo studiando l’universo e il nostro corpo nel dettaglio.

Oggi ci concentreremo proprio sulle mani, in particolar modo sulla linea che unisce i due arti in modo speculare.

Stai con noi e rispondi al test delle linee delle mani per scoprire cosa pensi e credi nell’amore

Test delle linee delle mani: gioca e scopri chi sei in amore

Ti proponiamo una immagina con tre opzioni per svolgere questo test. Guarda le tue mani focalizzandoti sulla linea che li unisce.

Scorri e scopri cosa rivela la tua risposta: cosa pensi dell’amore?

1) La linea sinistra è sopra quella destra

Unendo le mani notate che la linea sinistra è sopra di quella destra.

Ciò significa che sei una persona libera. Non senti minimamente la fretta di trovare la tua dolce metà, perché da sola stai veramente bene e ti senti felice.

Hai un carattere indipendente e forte. Sei molto brava nel focalizzare gli obbiettivi e raggiungerli.

2) Linee alla stessa altezza

Tu hai le linee complementari e alla stessa altezza del palmo. Sei una persona molto sensibile e uno dei tuoi principi fondamentali è la lealtà.

Sei alla ricerca di un tipo come te: deve avere intenzioni serie e non solo una frequentazione. Vuoi che lui creda nei valori solidi della famiglia e che voglia costruirne una presto.

Non sei una fan delle avventure e delle storielle, ma cerchi una persona con cui condividere il resto della tua vita.

3) La linea di sinistra è più bassa

Quando unisci le mani la linea di sinistra è più bassa rispetto alla destra? Allora significa che sei un tipo maturo, capace di assumersi tutte le sue responsabilità.

Sei molto romantica e perdutamente innamorata della vita. Ti piace tuffarti in nuove esperienze per vedere come ti comporti e non temi affatto gli ostacoli.

Quest’ultimi sono fondamentali per favorire la crescita e per capire dove non sbagliare nuovamente.