Viola come il mare: la foto che fa sognare, un successo assicurato

Sono iniziate le riprese di una nuova fiction Mediaset intitolata Viola come il mare, tratta dal romanzo Conosci l’estate? di Simona Tanzini

Sta per arrivare una nuova, interessante fiction, prodotta da Mediaset. Si intitola “Viola come il mare” ed è tratta dal romanzo “Conosci l’estate?” di Simona Tanzini. La coppia protagonista è un vero e proprio inedito, che di certo non passerà inosservata. La trama racconta di Viola, una giornalista romana, che lavora in una tv di Palermo. La sua attività la porta a indagare sulla morte misteriosa di una ragazza di famiglia agiata. La giornalista scopre di avere un talento per le investigazioni, tanto che arriva a collaborare con la polizia.

Da qui ci sarà l’incontro con un affascinante poliziotto, da lei soprannominato “Zelig”. La particolarità del personaggio di Viola è che è affetta da un disturbo neurologico che non le consente di associare le persone ai suoni e ai colori. A quanto pare, la protagonista è come se vedesse le persone colorate in vario modo e accompagnate da una musica. Tuttavia, questa particolarità non le impedisce di essere brillante nel suo lavoro.

Viola come il mare, via alle riprese con una coppia di protagonisti che già fa sognare

Nel cast ci sarà anche Simona Cavallari, ma a far notizia è la coppia di protagonisti: si tratta di due “bellissimi”, come l’ex miss Italia Francesca Chillemi (siciliana e quindi a suo agio nella location) e di Can Yaman, una vera e propria icona della bellezza maschile. Una coppia inedita, che già stuzzica la curiosità dei fan. Ovviamente le attenzioni sono tutte per l’attore turco, che è stato visto accanto alla Chillemi in piccolo ruolo da “guest” in “Che Dio ci aiuti”, altra fiction dallo straordinario successo, questa volta sulla Rai.

Stavolta per Can un ruolo da protagonista, con l’attore che cercherà di ritagliarsi spazio uscendo dai soliti ruoli delle soap romantiche turche. E a far sognare i fan c’è subito una foto che già lascia correre la fantasia: sull’account Instagram di Yaman si vedono lui e la Chillemi, insieme a cena e sorridenti. E’ una foto per annunciare l’inizio delle riprese, ma è impossibile non notare lo sguardo rapito della bella attrice siciliana.