Vogliamo scoprire subito se sei uno dei segni zodiacali con manie di protagonismo? (Anche se, probabilmente, la risposta la sai già, vero?)

Tutto gira intorno a te era uno slogan di una pubblicità e, ovviamente, non potevamo che trovarlo decisamente assurdo.

Certo, per chi ci deve vendere un servizio e deve assicurarsi che i clienti non vadano dalla concorrenza, è facile dire agli altri che sono loro i protagonisti e che non si può veramente avere occhi per nessun’altro, vero?

Meno divertente è, però, quando incontri nella vita reale qualcuno convinto che veramente tutto giri intorno a lui.

Tutti abbiamo la predisposizione a pensare che la nostra vita e quello che ci succede sia importantissimo ma ci sono anche persone che pensano sinceramente di essere i protagonisti di una specie di storia “mondiale” che li vede al primo posto nei pensieri degli altri. Che ne dici, non è meglio scoprire quali sono i segni zodiacali che la pensano così… di default?

I segni zodiacali con manie di protagonismo: ci sei anche tu nella classifica di oggi dell’oroscopo?

Va bene, va bene, lo sappiamo: se ti trovi nella classifica dei segni zodiacali con le peggiori manie di protagonismo evidentemente non pensi che sia così strano essere al centro dell’attenzione.

Anzi, ancora peggio: tu non pensi solo di essere al centro dell’attenzione ma pensi che tutti debbano riconoscere che sei tu la persona più importante delle loro vite.

Insomma, non hai bisogno di spiegarti ulteriormente: hai delle grandi manie di protagonismo, non è vero?

Se non ti riconosci in questo ritratto, abbiamo pensato di metterti in guardia stilando la classifica dei segni zodiacali che sono tra i più “protagonisti” di tutti.

Meglio controllare se ci sono i tuoi genitori od il tuo partner o, addirittura, il tuo migliore amico.

Che ne dici: non vale la pena difendersi dai protagonisti della vita… incapaci di pensare agli altri?

Cancro: quinto posto

Mettiamo i nati sotto il segno del Cancro al quinto posto della nostra classifica di oggi perché sappiamo bene come possano essere veramente molto empatici con gli altri.

Certo, soffrono di una vera e propria mania di protagonismo e si chiedono spesso “Ma perché capitano tutte a me?“, quando (a voler essere sinceri, cari Cancro) spesso non gli succede praticamente niente.

I nati sotto il segno del Cancro sono persone che hanno molto a cuore gli altri e che ascoltano senza problemi gli affari altrui, facendosene anche carico.

Peccato che ogni tanto credano di essere gli unici in tutto l’Universo a preoccuparsi per gli altri: un poco egocentrici, non trovate?

Gemelli: quarto posto

Ovviamente, nella nostra classifica dei segni zodiacali con più manie di protagonismo dell’oroscopo, non potevano mancare i Gemelli.

Certo, questo è un segno che ha moltissimi problemi a riconoscere quali siano i suoi rapporti con gli altri: come poteva non essere anche un vero protagonista?

I Gemelli, purtroppo, vivono una vita nella quale sono particolarmente convinti di essere i più interessanti di tutti.

Per questo motivo, quindi, in mezzo agli altri si comportano come se fossero sempre in imbarazzo o intervistati dalla TV.

Pensano che tutti sappiano cosa gli è successo e come si sentono e per questo si scherniscono, proprio come farebbe una star.

Cari Gemelli, qualcuno prima o poi doveva dirlo: lo sapete che quasi nessuno si preoccupa di quello che vi succede o vi è successo?

Ariete: terzo posto

Avete mai parlato con un nato sotto il segno dell’Ariete della sua giornata?

Se non vi è mai successo allora non conoscete neanche un Ariete, ve lo assicuriamo noi: con loro si parla sempre ed esclusivamente… beh, proprio di loro!

Gli Ariete, infatti, hanno un modo decisamente curioso di porsi nel rapporto con gli altri. Raccontano solo ed esclusivamente i propri affari, convinti che siano la merce di scambio più preziosa del mondo!

Gli Ariete sono fatti così: credono che la loro vita sia la più assurda, raccontano a tutti (ma proprio a tutti) qualsiasi cosa gli succeda e si comportano come se fossero le star di un film di Hollywood.

Impossibile cercare di avere la loro attenzione se prima non avrete ascoltato tutto quello che hanno da dire… su di sé!

Bilancia: secondo posto

Anche se fingono assolutamente il contrario, i nati sotto il segno della Bilancia si sentono veramente i protagonisti della vita… altrui!

Pensano che a tutti interessi cosa succede nelle loro vite e non perdono occasione per mettersi al centro dell’attenzione.

Di certo non lo fanno per cattiveria ma perché, incredibilmente, i nati sotto il segno della Bilancia pensano di essere al centro delle attenzioni di tutti!

Questo vuol dire, spesso, che si sentono guardati ed osservati, ammirati ed invidiati (anche quando, ovviamente, la situazione non è proprio così).

A forza di comportarsi come se stessero di fronte ad un pubblico, i nati sotto il segno della Bilancia diventano presto veramente finti quando si trovano in mezzo agli altri.

Sentono sempre la pressione di far passare agli altri una bella serata, in ogni maniera! Devono raccontare dipingendo a colori vividi le loro giornate o inventare quanto più possibile per tenere accesa la fantasia degli altri.

La Bilancia non conosce mezze misure: tutti la amano o tutti la odiano. In ogni caso, la protagonista (sempre secondo la Bilancia) è solo lei!

Leone: primo posto nella classifica dei segni zodiacali con manie di protagonismo

Ehm, dobbiamo davvero dirvelo, cari Leone, che siete proprio voi i segni con le manie di protagonismo più sviluppate dello zodiaco?

Dai, lo sapete benissimo: credete che tutto giri veramente intorno a voi, che lo scopo della vita degli altri sia intrattenervi o adorarvi e che la vostra vita sia interessantissima.

Non è vero?

I Leone, dobbiamo proprio dirlo, sono persone che non si preoccupano assolutamente dei sentimenti altrui o lo fanno quando è troppo tardi.

Nella loro mente c’è tutta una narrazione quasi filmica della loro vita dove loro sono, ovviamente, i protagonisti principali.

Il Leone, infatti, sa bene di avere degli amici (che sono semplici comparse che lui ha “elevato” a personaggi, concedendogli il suo affetto) e anche… dei nemici!

I nati sotto questo segno, infatti, si comportano proprio come se stessero combattendo una battaglia. Per il Leone non ci sono situazioni “a metà“; o siete con loro o siete contro di loro!

Impossibile cercare di fargli capire che esistono anche gli altri, la loro vita e sentimenti che non riguardino il Leone. Buona fortuna se avete un partner Leone, vi servirà!