Alessia, fidanzata Davide Silvestri: confessione inedita del gieffino

Alessia è la fidanzata di Davide Silvestri, il concorrente del Grande Fratello Vip 2021 che rivela: “Non gliel’ho mai detto”, ha raccontato

Davide Silvestri è uno dei protagonisti più apprezzati del Grande Fratello Vip 2021. L’attore sta avendo la grande opportunità di farsi conoscere al grande pubblico, anche se la sua partecipazione alla “soap” Vivere gli aveva dato una certa notorietà.

La curiosità è che Silvestri è parente di Kekko Silvestri dei Modà: come si evince dal cognome i due sono cugini, visto che i loro padri sono fratelli. Ora l’attore cerca il rilancio e si sta mettendo alla prova nella Casa di Cinecittà. Nonostante un carattere schivo e introverso, sta riuscendo a conquistare il pubblico, ma soprattutto i suoi coinquilini.

Leggi anche – Grande Fratello Vip, Soleil Sorge scatena la guerra: il gesto della discordia

Grande Fratello Vip, Davide Silvestri e il rapporto con la fidanzata Alessia

Non tutti, ma i miglioramenti sono evidenti. Silvestri non è single, visto che è fidanzato con Alessia. In passato ha avuto una storia con la psicologa Valentina Mangili, ma ora ha finalmente trovato la stabilità che cercava. E’ stato lui stesso a parlare della sua compagna all’interno della casa, e in particolare con una confessione fatta a Manila Nazzaro: “Io non le ho mai detto ti amo”, ha spiegato il ragazzo.

Leggi anche – Grande Fratello Vip, finale amaro per Jo Squillo: Davide Silvestri la blocca

Una situazione strana, perché l’attore ha spiegato di essere follemente innamorato della sua Alessia, eppure non riesce a dire “ti amo”. “Mi vergogno”, ha spiegato alla sua amica. E chissà che nel periodo di permanenza proprio Alessia non possa fargli una sorpresa: magari, durante il programma l’attore potrà pronunciare la fatidica frase.