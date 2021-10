Dramma Jo Squillo: per la gieffina è cambiato tutto

Il dramma di Jo Squillo. La cantante e conduttrice ha svelato i suoi problemi di salute a Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso

L’ex star degli anni ’80 e ’90 è tornata a “nuova vita” nella casa del Grande Fratello Vip. Jo Squillo sta vivendo una positiva esperienza all’interno della casa di Cinecittà. La cantante si sta facendo conoscere al grande pubblico, che in realtà la considera sicuramente un personaggio noto, ma non sotto l’aspetto umano e della sua personalità.

Quando ha partecipato all‘Isola dei Famosi nel 2019 non ha lasciato particolarmente il segno, anche perché patì molto la fame e le sofferenze fisiche che il reality imponeva. Adesso che è dentro la casa del Grande Fratello sembra più a suo agio e riesce a esprimere meglio la sua natura e a farsi apprezzare da chi la segue da casa. E proprio L’Isola dei Famosi, purtroppo, le ha lasciato il segno in modo tangibile.

Leggi anche – Grande Fratello Vip, finale amaro per Jo Squillo: Davide Silvestri la blocca

Jo Squillo e il dramma che vive dopo un incidente in tv

Un serio problema fisico che la 58enne si porta dietro da quando partecipò all’altro grande reality di Canale 5. Durante una prova cadde e si fratturò il piede. Un bel guaio, che la costrinse a riparare in Italia e che ha dato inizio a una serie di problemi. Purtroppo, l’arto non è mai guarito correttamente, portandole una tendinite cronica che l’ha costretta a cambiare postura. In sostanza la donna ha rovinato la cartilagine del ginocchio perché ha spostato il peso in modo non corretto, proprio a causa del dolore a piede.

Leggi anche – Grande Fratello Vip: il gesto estremo di Jo Squillo in diretta

Lei che ancora balla, oggi convive con dolori e problemi vari. Giovanna Coletti, il suo vero nome, ha spiegato in passato di fare molte infiltrazioni che le provocano dolore. A maggior ragione perché lei ha la fobia degli aghi e delle punture. E come ha sottolineato con amarezza, già oggi non riesce più a correre né a ballare. Se lo fa è sempre convivendo col dolore e in modo poco fluido.