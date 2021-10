Grande Fratello Vip, nella casa scarseggia l’ingiene? Alex Belli, Jessica e Lulù svelano tutto

Al Grande Fratello Vip i concorrenti di Signorini non sono particolarmente attenti all’igiene? Alex Belli, Jessica e Lulù svelano la verità.

Al Grande Fratello Vip, oltre alle liti e agli amori che spesso nascono tra i concorrenti, non manca mai del sano gossip. Peccato che a volte il chiacchiericcio, proprio come nella vita reale, spesso cada nel pessimo gusto. Lo sanno bene Alex Belli e le principesse Selassiè che nelle scorse ore hanno deciso di commentare quella che secondo loro sarebbe la scarsa igiene adottata da alcuni dei loro compagni di viaggio.

Alex, infatti, ha confidato loro che ha notato che una delle concorrenti avrebbe troppo cerume nelle orecchie. Di tutta risposta Jessica e Lulù hanno affermato che la concorrente in questione non sarebbe di certo l’unica. In quanto anche un’altra donna avrebbe adottato una scarsa igiene. Tant’è che secondo loro due la persona in questione puzzerebbe di pesce, ma a chi si riferivano?

Pur non avendo fatto nomi, le principesse, parlando più volte dello stesso argomento, hanno lanciato alcuni indizi e gli utenti della rete si sono subito attivato per scoprire a chi si riferivano.

Jessica, Lulù e Alex Belli fanno infuriare il web: colpo basso al Grande Fratello Vip

Jessica e Lulù Selassiè, dopo che Alex Belli ha comunicato loro che una delle concorrenti avrebbe l’orecchio sporco di cerume, si sono lasciate andare a qualche confessione di troppo, affermando che un’altra delle loro compagne di viaggio avrebbe adottato una scarsa igiene e il suo profumo assomiglierebbe a quello dei pesci in mare.

Le due principesse non hanno fatto nomi, ma non appena hanno fatto tale rivelazione hanno iniziato a twerkare facendo intuire all’ex stella di Centovetrine a chi si stessero riferendo. Gli utenti della rete sembrerebbero aver colto subito il riferimento. In quanto soltanto una concorrente, durante il suo esordio al GF Vip, ha ammesso di amare particolarmente il twerk e Signorini in persona le chiese di esibirsi insieme agli altri vipponi.

Per questo motivo gli utenti della rete sono convinti si tratti di Ainett Stephens, ma chi sarebbe invece l’altra concorrente citata da Alex Belli?

L’argomento è tornato nella casa più spiata d’Italia subito dopo, in quanto le principesse ne hanno parlato anche con Raffaella Fico e Francesca Cipriani, che si sarebbero accorte anche loro di questo piccolo particolare. Anche in questo caso gli utenti della rete non hanno alcun dubbio e sono convinti che dietro questo gossip si nasconda Sophie Codegoni.

Alfonso Signorini, considerato che l’argomento è diventato virale sul web, deciderà di parlarne durante la diretta del Grande Fratello Vip di questa sera? Staremo a vedere.