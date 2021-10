Da 330 kg alla trasformazione choc: cambia tutto dopo Vite al limite

Un paziente di Vite al Limite che ha battuto ogni record: la sua trasformazione è davvero incredibile, un dimagrimento da non credere

Il percorso che i pazienti del dottor Nowzaradan intraprendono a “Vite al limite” è spesso molto difficile. Non tutti riescono nell’obiettivo di dimagrire e ritrovare un peso accettabile, ma per quelli che con determinazione e sacrificio ci riescono le soddisfazioni sono tante. Spesso è davvero sorprendente vedere come una persona enormemente obesa riesca tornare “normale”, ritrovando il sorriso e la gioia di vivere.

A dirla tutta, non sono molti i pazienti che riescono ad ottenere un dimagrimento netto, ma quelli ottengono questi risultati non dimenticano mai di “sfoggiare” con orgoglio i loro progressi. E’ il caso di uno dei pazienti del programma di Real Time, uno dei più celebri. Famoso proprio perché è riuscito a completare una dieta sensazionale, perdendo moltissimi chili e cambiando radicalmente il suo aspetto fisico. Il suo nome è James Jones ed è già una celebrità della clinica del dottor Nowzaradan.

Leggi anche – Pesava 251 kg: dopo Vite al limite l’incredibile trasformazione

Vite al limite, il dimagrimento record di uno dei pazienti più famosi

Si tratta di un paziente che si è presentato per le cure a 37 anni, dimostrando subito di essere in condizioni difficili. Un peso enorme per la sua giovane età: ben 330 chili di peso e una situazione (come il nome del programma sintetizza) al limite. Ovviamente la sua vita era diventata quasi del tutto invalidata. Ma il dottor Nowzaradan lo ha incoraggiato, e predisposto per lui un percorso programmato che il ragazzo ha seguito con grande precisione.

Leggi anche – Pesava 290 kg: dopo Vite al limite tutto cambia, vita stravolta

I progressi sono stati molti, di fatto James non ha più mangiato nulla di scorretto e rapidamente ha trovato il peso giusto per l’operazione di bypass gastrico. Un dimagrimento che è proseguito dopo l’intervento, visto che James ha scoperto la gioia di una dieta corretta e salutare, e non si è più fermato. Il ragazzo, oggi diventato un uomo, sembra un’altra persona. Tra l’altro segna il record del programma di velocità di Vite al Limite: in appena due settimane ha perso 53 chili.