Ambra Angiolini rompe il silenzio: tutto quello che non ha mai detto su Allegri

Ambra Angiolini ha rotto il silenzio dopo la rottura con Allegri, raccontando quello che non aveva mai detto prima sul loro rapporto.

Ambra Angiolini sta affrontando un momento particolarmente delicato per quanto riguarda la sua vita privata. Non è di certo un mistero, infatti, che l’ex ragazza di Non è la Rai ha da poco interrotto la sua relazione con Massimiliano Allegri a causa di un tradimento di lui.

La fine di questa storia le ha procurato anche la consegna di un tapiro da parte di Valerio Staffelli per Striscia La Notizia, creando non poco clamore da parte del popolo della rete che ha trovato di pessimo gusto la scelta del noto tg satirico quella di spettacolizzare un dolore così intimo.

A prendere la parola ora è Ambra stessa che durante la conduzione del suo show a Radio Capital, ha deciso di rivelare quello che non aveva mai detto prima sulla storia storia d’amore. Ambra Angiolini ha rotto il silenzio su Allegri, raccontando la sua versione dei fatti.

Massimiliano Allegri: Ambra Angiolini commenta la fine della loro storia

Ambra Angiolini, durante il corso della sua trasmissione radiofonica, ha scelto di commentare per la prima volta la fine della sua relazione con Massimiliano Allegri, chiarendo qual è il suo punto di vista in tutto quello che sta accadendo in questi giorni. Considerato che senza volerlo si è ritrovata al centro della cronaca rosa e tutti, chi più chi meno, si sono sentiti il diritto di commentare le sue scelte di vita private.

Ambra non ci sta e durante il corso della sua trasmissione ha scelto di rompere il silenzio e di ammettere che la fine di questa relazione non rappresenta una sconfitta, ma al tempo stesso nemmeno una vittoria. Ora, ancora una volta, è pronta a ripartire da se stessa per un nuovo inizio. Ecco le sue parole:

“Esiste per tutti il giorno Zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte“ ha precisato l’ex ragazza di Non è la Rai. “Ci si allontana dalle persone che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state“ ha aggiunto con un tocco di nostalgia misto ad una nuova consapevolezza nel guardare le cose. “Si chiama giorno zero perché quello che segue lo zero è sempre un inizio e negli inizi non si conosce la sconfitta” ha poi concluso, mettendo un punto sulla fine della sua relazione con Massimiliano Allegri.

Ambra Angiolini e Allegri non sono più una coppia e lei è pronta a ripartire ancora una volta.