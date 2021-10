Kate e William, clamoroso retroscena che nessuno conosce

By

Kate e William sono la coppia della Royal Family che decisamente è più in voga e seguita. Come in una favola traportano i fan nel loro mondo, ma ciò che trapela sulla loro relazione è tutto veritiero, oppure c’è un retroscena inedito incredibile?

Kate e William sono pronti per ereditare le responsabilità da Sovrani, o meglio ce la stanno mettendo tutta per avere sempre più dei ruoli di preminenza al Windsor Castle. Eleganti, magnetici e sempre con il sorriso sul volto, conservano nonostante le faide in famiglia, quell’aura di regalità e compostezza che li ha sempre contraddistinti. Ma c’è una news: salta fuori la verità sul loro conto. Sono sempre così perfetti?

Kate e William stanno sempre più consolidando il loro ruolo all’interno della Royal Family. La regalità non basta, bisogna adempiere agli oneri regali con dignità e rappresentare la Corona inglese nel modo più dignitoso possibile, specialmente se ultimamente le cose si sono complicate.

Tutto è iniziato da quando la Duchessa del Sussex è entrata in famiglia. Infatti, è proprio Megan Markle la protagonista dell’ultimo retroscena inedito ai più, perché il suo volto ormai è fondamentale nei tabloid internazionali e nelle riviste più seguite.

Questa volta però, sono i due beniamini reali ad essere al centro dell’attenzione, il motivo? Da non crederci.

Kate e William: retroscena inedito sulla coppia

Se si è famosi è difficile riuscire a gestire tutto, soprattutto se si è gli eredi al trono! Di recente, le polemiche a palazzo reale sono sempre più accese, basta ricordare l’ultimo colpo sferrato dal Principe Carlo a Harry e Meghan, insomma la pace è un obiettivo lontano. Tra discussioni e sconvolgimenti, ognuno ha il suo ruolo. Un reale in particolare ha avuto un’influenza fondamentale!

Chi l’avrebbe mai detto che al centro di questa situazione, c’è proprio il Principe Carlo? Padre e figlio hanno sempre avuto un rapporto particolare, ma più unito rispetto a quello che il genitore ha con il minore dei fratelli, Harry. Considerato come una guida fondamentale per la sua vita, William lo ha sempre ascoltato, e meno male, altrimenti oggi non sarebbe così!

Il motivo? Tutta la verità è stata rivelata dal biografo reale Robert Lacey, autore di Battle of Brothers. Secondo l’esperto più aggiornato della Royal family, Carlo è stato un punto di riferimento costante per William, specialmente nei momenti peggiori.

Uno di questi è stato quando il principino voleva lasciare la prestigiosa, ma noiosa, St. Andrews University, l’università situata in una piccola cittadina scozzese di mare che per niente stimolava il giovane erede al trono, che aveva deciso di mollare tutto per trasferirsi in un’altra città, più grande e con più possibilità.

Il padre, fermo nelle sue posizioni, lo ha convinto a restare, altrimenti avrebbe fatto un grave danno alla sua immagina pubblica, perché sarebbe potuto essere considerato un perdente reale. Allora, ha resistito, è meno male, altrimenti, non avrebbe mai conosciuto Kate!