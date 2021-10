Royal Family: importanti novità per Meghan Markle

La Duchessa di Sussex sta per annunciare importanti novità. Cosa bolle in pentola? Qual è l’ultima trovata di Meghan Markle? Tutti i dettagli

Ogni volta che si parla di Meghan Markle arrivano sempre novità che fanno discutere. L’ex attrice statunitense riesce ad attirare tutte le attenzioni dei media con una semplicità imbarazzante, le viene quasi naturale. Non c’è un suo movimento o una sua dichiarazione che non faccia immediatamente il giro del web.

Da diversi anni, ormai, i principali network britannici le dedicano moltissimo spazio. Televisioni pubbliche e private hanno aperto dei contenitori pomeridiani e mattutini nei quali si parla quasi solo di lei, che ha praticamente oscurato dal punto di vista mediatico tutto il resto della Royal Family, compreso suo marito.

Da quando l’ex stella di Hollywood ha chiesto a suo marito, il Principe Harry, di lasciare la Gran Bretagna, l’attenzione mediatica è addirittura aumentata. L’arrivo di questa coppia negli Stati Uniti d’America ha attirato giornalisti e paparazzi provenienti da tutti i paesi del mondo. La loro villa in California è presa d’assalto quotidianamente da fotografi, alla ricerca di uno scatto da pubblicare.

Anche oggi si parla di Meghan Markle. L’ex protagonista della serie tv Suits avrebbe delle importanti novità da annunciare a breve. E chissà come la prenderanno i parenti di suo marito nel Regno Unito. Vediamo insieme cosa bolle in pentola nella residenza dei Sussex e quali saranno le prossime novità che riguardano Meghan Markle.

Meghan Markle, in arrivo una linea beauty?

Dopo aver firmato un contratto milionario con Netflix, Meghan Markle è pronta a lanciarsi anche nel mondo della cosmetica. Almeno questo è ciò che si dice in Gran Bretagna nelle ultime ore. Secondo alcune fonti inglesi, infatti, l’ex attrice statunitense avrebbe in mente di lanciare una linea beauty personale fra qualche mese.

Questa idea imprenditoriale ha già avuto successo con altre donne dello spettacolo molto famose, come Jennifer Lopez, Cindy Crawford, Jessica Simpson o Heidi Klum. Il Daily Mail e The Sun concordano nell’affermare che la Duchessa di Sussex avrebbe intenzione di percorrere la strada che hanno già intrapreso alcune sue famosissime ex colleghe.

Meghan è considerata un’icona di bellezza ed è molto seguita per le sue scelte di make-up. Adesso potrebbe lanciare un nuovo business, soprattutto dopo aver scoperto che i documentari prodotti da Netflix potrebbero essere un grande flop. I Sussex non ricevono più la paghetta dalla Royal Family e devono sostenersi da soli.

Harry, Meghan e sua madre, Doria Ragland, sono stati avvistati più volte nella tenuta di un co-proprietario di una società di marketing. Questa azienda è stata multata in California perché i suoi shampoo sono stati accusati di far cadere i capelli. Per questo motivo, questo marchio non può più essere pubblicizzato in Gran Bretagna.

Nonostante questo, il famoso marchio di cosmetica ha sempre avuto ottime testimonial per le sue campagne pubblicitarie, a partire da Jennifer Lopez, fino ad arrivare a Cindy Crawford e Katy Perry, che ha pubblicizzato un prodotto per il trattamento dell’acne. La prossima testimonial sarà Meghan Markle? A breve lo scopriremo, seguiranno sicuramente interessanti aggiornamenti su questa vicenda.