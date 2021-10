Alex Belli e Soleil Sorge sempre più vicini al GF Vip: la reazione della moglie Delia Duran

Alex Belli e Soleil Sorge sono sempre più vicini al Grande Fratello Vip e non è mancata la reazione di Delia Duran, la moglie di lui.

Alex Belli ha iniziato il suo percorso nella casa del GF Vip spiegando più volte di essere felicemente sposato con Delia Duran, rivelando al grande pubblico il suo grande desiderio di voler formare una famiglia insieme ma che purtroppo il bambino che tanto vorrebbero non è ancora arrivato.

La sua storia ha emozionato e non poco i telespettatori, che però non hanno potuto fare a meno di notare nelle ultime settimane un certo avvicinamento tra lui e Soleil Sorge. Per questo motivo hanno prontamente chiesto alla moglie di lui, che ha scelto di rispondere ad alcune curiosità degli utenti della rete, che cosa ne pensasse di questo loro rapporto. Considerato che Delia Duran, moglie di Alex Belli, non aveva affatto preso bene gli apprezzamenti fatti da Sophie Codegoni e le tre principesse Selassiè nei confronti di suo marito.

La sua reazione non si è fatta attendere ed ha rotto il silenzio su quest’amicizia che ha fatto e non poco insospettire il pubblico del piccolo schermo.

Delia Duran commenta la vicinanza di Alex Belli e Soleil Sorge al GF Vip

Fin dall’inizio di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, Delia Duran è apparsa agli occhi del pubblico del piccolo schermo come una donna piuttosto gelosa. Per questo motivo si aspettavano una reazione focosa da parte sua nel vedere sempre più vicini Alex Belli e Soleil Sorge.

Invece, nelle scorse ore, quando ha deciso di rompere il silenzio su tale rapporto, ha lasciato di stucco tutti gli utenti del web, rivelando che cosa pensa su questo rapporto che sta incuriosendo i fan del programma di successo di canale 5

Delia Duran ha rotto il silenzio su Alex Belli e Soleil Sorge rivelando che non vede alcuna malizia nel loro rapporto ed è semplicemente convinta che tra loro ci sia una bella amicizia e niente di più. “Penso che ad Alex piaccia semplicemente come amica” ha risposto agli utenti della rete, curiosi di sapere se anche lei sospettava ci fosse qualcosa di più di un rapporto “tra colleghi” ma la modella sembra essere molto sicura di sé in questa situazione e soprattutto del suo matrimonio.

Alex Belli al Grande Fratello Vip può dormire sogni tranquilli perché sua moglie si fida ciecamente di lui, chissà se anche lei potrà dire lo stesso sul suo conto, ma sicuramente non lo perderà di vista durante il corso della sua esperienza nel programma.