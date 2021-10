Cuori, anticipazioni: amori e drammi nella nuova fiction Rai

Cuori fiction Rai1, con Pilar Fogliati e Matteo Martari: la trama e le anticipazioni delle prossime puntate dell’apprezzata serie “medical”

La Rai punta forte su “Cuori“, la nuova fiction a tema medical che andrà in onda su Rai 1. Si spera nel successo dopo quelli clamorosi di “Doc – nelle tue mani” e “Fino all’ultimo battito”. Anche in questo caso non si “esce” dalle corsie di un ospedale, ma stavolta c’è una particolarità: la serie è ambientata negli anni ’60, e quindi l’atmosfera sarà piuttosto “retrò”.

Si tratta di un periodo molto importante per la medicina italiana, visto che in quegli anni si riuscì a completare il primo trapianto di cuore. E proprio attorno a queste tematiche si intrecciano le vicende dei personaggi. Un cast interessante, con due reduci da un’altra fiction di successo, “Un passo dal cielo”, come Pilar Fogliati e Matteo Martari, che stiamo vedendo anche con “I bastardi di Pizzofalcone”.

Leggi anche – Cuori alla conquista di Raiuno: il ritorno della star della fiction

Cuori, l’intreccio tra medicina e amore in un ospedale degli anni ’60

Il terzo protagonista è Daniele Pecci, che abbiamo visto in una serie in costume di due stagioni fa, “I Medici”. L’appuntamento con la prima puntata di “Cuori” è per domenica 17 ottobe alle 21.25 su Rai 1. La trama racconta di come questo gruppo di medici tenterà di imprimere una svolta alla cardiologia, lottando contro vecchi schemi e molte paure e pregiudizi.

Leggi anche – Non mi lasciare, la nuova fiction Rai punta sulla star italiana più amata

Chiaramente, queste vicende si incroceranno anche con quelle umane e sentimentali dei protagonisti. Personaggio chiave è quello di Delia Brunello, interpretata da Pilar Fogliati. Una dottoressa audace e che vuole sperimentare, ma che farà anche battere il cuore (è il caso di dirlo) di uno dei protagonisti. Un vero e proprio “triangolo amoroso” si intreccerà con il lavoro e la passione per la cardiologia di questi tre giovani medici.