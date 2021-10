Litigata funesta tra due vippone della casa per il tradimento al Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip è iniziato da poco più di un mese e si iniziano a vedere le prime litigate funeste.

I confessionali sono sempre più sinceri e le parole graffianti non mancano affatto. I coinquilini sono tanti e tutti diversi e molti concorrenti cercano di evitare di esporsi.

La convivenza 24 ore su 24, però, si fa sentire e le prime maschere cadono facendo un chiasso mostruoso all’interno della Casa.

Ieri sera, lo scontro ha mosso gli animi e una vippona non è riuscita a stare più zitta, soprattutto con quella che si auto elogiava come amica fidata.

Vediamo insieme il tradimento al Grande Fratello Vip

Raffaella Fico contro Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip: “Mi sono sentita tradita“

Raffaella Fico ieri sera ha dato grande prova di coraggio: è andata contro Soleil Sorge che è temuta da molti nella Casa e ha espresso il suo pensiero contro l’opinionista Sonia Bruganelli rispondendole per le rime.

La modella napoletana ha carattere; è cresciuta dall’edizione del Grande Fratello in cui si è fatta conoscere per la prima volta e ha dei grandi attributi.

Proprio nel momento della votazione palese, però, si è sentita tradita da una concorrente che riteneva una vera amica, ovvero Manila Nazzaro, Miss Italia del 1999.

Quest’ultima ieri sera l’ha nominata e Raffaella è rimasta di stucco.

Credeva che Manila fosse una sua amica visto che per giorni questa ha parlato male di Soleil coalizzandosi con le altre ragazze che dormono nella stanza blu.

Ieri sera avevano finalmente la possibilità di eliminare Soleil e Manila ha fatto il nome di Raffaella. Come dice sempre il mitico Cristiano Malgioglio: “Sei una falsa!“.

La showgirl napoletana ha voluto affrontare subito la sua ormai ex amica e le parole sono state molto dure.

“Mi sono sentita tradita. Mi hai votato avendo altre persone da votare. Io ti reputavo un’amica, non prendermi per i fondelli. Smetti di inventare storie” esclama furiosa Raffaella dopo essere stata ferita.

“Ti giuro su mia figlia che ci sono rimasta male. Tu i avevi detto ‘Non ti voterei mai, nemmeno se me lo chiedessi’. Guarda un po’ mi hai votata e pensa che nemmeno te l’ho chiesto. Non te l’ho mai detto e non dire bugie. Testuali parole mi avevi promesso che non mi avresti nominata” dice la showgirl.

Raffaella è delusa da Manila e riflette sul fatto che loro due non avevano il minimo screzio, mentre con Soleil sì: “Non eri nemmeno alle strette, hai avuto screzi con altri tipo Soleil e non l’hai votata?!“.

Alla showgirl si è aperto un mondo rispetto alla strategia di Manila: “Questo mi dice tanto di te. Ho la libertà di restarci male? Poi è inutile che volti le spalle e te ne vai! Io sono serenissima, stai serena tu carina“.

Raffaella rivela anche un’altra cosa fondamentale: “La cosa che mi fa arrabbiare è che prima di entrare in Mystery room ti ho anche detto ‘Non votare me, mi raccomando“.

Manila ovviamente nega, ma la maschera è caduta.

“Come non è vero? Ma stai davvero scherzando spero. Eravamo viene all’entrata e te l’ho detto. E mi fa rabbia che dici che non hai sentito, quando in realtà mi hai guardata benissimo. Menomale che ci sono le registrazioni! Poi dentro la Mystery avevi le carte in mano e mi hai detto che non mi avresti votata” urla furiosa Raffaella.

La showgirl è delusa da Manila, la credeva un’amica fidata e invece era tutta strategia.

Ma vediamo cosa ha risposto la ex Miss Italia

Manila Nazzaro risponde alle accuse di tradimento di Raffaella Fico durante la diretta del Grande Fratello Vip

Dopo il monologo furioso di Raffaella Fico sul presunto tradimento di Manila, quest’ultima trova il coraggio di rispondere e cerca di rigirare la frittata.

“Cosa? Assolutamente no” risponde la Nazzaro alle accuse della Mystery Room. “Eravamo dentro la stanza, avevo già scelto la tua carta e avevo scartato le altre. Ti ho guardata e ho detto ‘Raffa ti ho votata‘. Proprio perché ero in buona fede” continua Manila spiegando le sue ragioni: “Perché l’ho fatto? Ti ho vista nervosa oggi, come se non volessi più stare qui. Per te quindi avevo una motivazione, ero sicura che non fossi più sicura di restare“.

Miss Italia ’99 motiva la sua scelta e perché non ha votato le altre concorrenti: “Le ragazze le adoro, con Sole non sono in guerra e voglio bene anche a Miriana e Jo. Certo che per me sei un’amica e ti ho votata proprio per questo“.

Manila non trova il coraggio di dire quello che pensa veramente: “Con te c’era una motivazione valida, pensavo ti avrebbe fatto piacere tornare dai tuoi affetti. Forse non ci siamo capite“.

Sento odore di giustificazione e non di verità.

Secondo il pubblico, Manila sta facendo strategia e ha capito che il gruppo formato da Soleil, Davide, Nicola e Mirana è molto più forte al televoto. I due ragazzi sono stati i preferiti una volta ciascuno, Miriana per due e Soleil ha un sacco di seguito sui sociale e Sonia Bruganelli dalla sua parte.

Manila Nazzaro sta annaspando e Raffaella Fico sta vivendo il suo tradimento. Occhio però, perché adesso Miss Italia ’99 ha due piedi in una scarpa e il Grande Fratello Vip osserva tutto