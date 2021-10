Come avere un viso luminoso da red carpet? Ecco i trucchi per essere sempre al top

Arriva l’inverno e il freddo si fa sentire. E’ un momento critico per la pelle che ha bisogno di una costante idratazione per evitare di spellarsi.

Oggi parliamo del luminosità del viso e di come le star riescano ad ottenere un perfetto glow up.

Ognuno ha i suoi trucchetti e alcuni sono a portata di mano per tutti.

Vediamo insieme come ottenere un viso luminoso con dei semplici trucchi

Viso luminoso? I trucchi per un effetto wow

Per un effetto luminoso del viso iniziamo a prendere spunto da dei personaggi famosi.

Partiamo da Olivia Wild che per avere il glowing utilizza una base di chebula, un superfrutto di origine ajurvedica ricco di antiossidanti che contiene anche bacche di sambuco piene di vitamina A, C e E, echinacea antinfiammatoria e acido ialuronico.

Semplice no?

Per utilizzare questi prodotti è necessario un buon conto in banca e tanta voglia di spenderli.

Ma non temere, ci pensiamo noi a darti qualche trucco su come ottenere una pelle luminosa a poco costo

1) Vitamina C, niacinamide

Questa sostanza deriva dalla vitamina B e dal retinolo che a sua volta deriva dalla vitamina A.

Questo è il prodotto più gettonato e funzionale se vuoi recuperare la lucentezza e radiosità della tua pelle.

Ciò agisce in due modi: in superficie illuminando e schiarendo e in profondità facendo da antagonista ai meccanismi responsabili delle ipercromie, ovvero degli eccessi di pigmentazione.

Il risultato finale e molto apprezzabile è possibile notarlo dopo almeno un mese di utilizzo.

2) Verbasco Tasso

Questa è una pianta che genera un fiore fondamentale, perché racchiude una sostanza con proprietà luminescenti.

L’effetto è pazzesco! I fitocomplessi assorbono le radiazioni UV sintetizzandole in una nuova sorgente di luce che genera direttamente la nostra pelle diventando più luminosa.

3) Mandarino

Questo è un trucco alla portata di tutti: gli agrumi sono una fonte infinita di agenti che rendono la pelle radiosa, in particolar modo il mandarino giapponese (Citrus Unshiu).

Questa promuove un’azione sbiancante a doppio meccanismo: diminuisce la produzione di melanina e si attiva la repressione dell’enzima tirosinasi che si occupa della pigmentazione in risposta all’esposizione al sole.

Solo così ostacoli i processi di biosintesi della melanina ottenendo un effetto luminoso.

4) Liquirizia

La liquirizia è ricca di glicirrizina che viene utilizzata come agente depigmentante. Riesce a schiarire le discromie limitando la produzione di melanina.

Questa sostanza ha anche proprietà antiinfiammatorie e protettive e viene anche utilizzato in prodotti lenitivi e disarrosanti.

5) Bakuchiol

Viene ricavato dai semi e dalle foglie della pianta bakuchi e riduce visibilmente le macchie, soprattutto quelle che si sono formate dopo una esposizione al sole e calma l’epidermide.

Questa sostanza aiuta anche nell’effetto anti – età: riduce le rughe sottili e le linee della pelle, aumenta la compattezza dell’epidermide, ripristina l’equilibrio della produzione sebacea e migliora la grana della pelle.

6) Gelso

Il gelso è quella pianta che produce frutti succosi e dolci di colore nero, rosso o bianco e sono molto simili esteticamente alle more.

Gli estratti della radice e delle foglie sono antibatterici e antimicrobiche e inibiscono la produzione dell’enzima tirosinasi.

Una delle sue molecole, il mulberroside F, esercita una azione dermoschiarente, illuminando il viso.

7) Dal vigneto

Gli acini, le foglie e i semi sono una ottima fonte di agenti che si prendono cura della cute.

In particolar modo, l’estratto naturale della linfe della vite è un forte anti – macchia, perché agisce direttamente sulla produzione di melanina.

Anche l’uva ursina ha le stesse funzione e viene utilizzata in Asia per illuminare l’incarnato grazie al contenuto di arbutina, un potente ingrediente sbiancante utilizzabile però solo in ambito medico