Anna Tatangelo umiliata: la nuova batosta non lascia scampo

Anna Tatangelo non sembra trovare pace! La nuova batosta non passa inosservata e sul web non si fa che parlare di questo.

Anna Tatangelo dal punto di vista professionale sta affrontando un periodo davvero molto ricco ed intenso. Basti pensare soltanto che poco tempo fa ha rilasciato il suo nuovo album, Annazero, ed ha da poco debuttato come conduttrice con il programma Scene di un matrimonio e a breve tornerà ad indossare i panni di coach per il music show di Michelle Hunziker. Dal punto di vista privato, nonostante abbia trovato l’amore al fianco di Livio Cori, ci sono alti e bassi.

La cantante, recentemente intervistata dai microfoni di Silvia Toffanin a Verissimo, ha parlato però della fine della sua relazione con Gigi D’Alessio, rivelando di essere venuta a conoscenza della sua nuova paternità soltanto attraverso i giornali e non perché ne hanno parlato di persona. Questa dichiarazione, ovviamente, non è passata inosservata non solo dal popolo della rete ma anche dai diretti interessati.

Tant’è che sul web sembrerebbe essere arrivata la replica di Denise Esposito, la nuova fidanzata di Gigi D’Alessio. La giovane non ha fatto nomi e cognomi, ma gli utenti del web sono convinti che dietro le sue parole il mittente sia proprio la cantante.

Gigi D’Alessio: la nuova compagna si scaglia contro Anna Tatangelo?

Denise Esposito sul suo profilo Instagram sembrerebbe aver risposto alle dichiarazioni rilasciate da Anna Tatangelo a Verissimo. La cantante, come anticipato, ha ribadito che non preferisce parlare più di tanto della sua relazione con Gigi D’Alessio, in quanto hanno un figlio in comune e al primo posto mette sempre la sua serenità. Anche se di recente si sono aggiunte le confessioni di sua sorella, che ammetteva pubblicamente quanto sia stata male dopo la rottura.

Tutto questo non è sfuggito ai diretti interessati e sul profilo Instagram della nuova compagna del cantante partenopeo sembrerebbe essere arrivata la replica a tutto ciò. Anche se non ha specificato nomi e cognomi, gli utenti della rete non sembravano avere dubbi a riguardo su chi sia il destinatario di tali parole.

“Non curatevi solo del corpo che poi siete brutti dentro” ha tuonato la giovane e queste parole, in men che non si dica, hanno fatto il giro del web e in molti si sono convinti che questa sia la sua replica alle recenti dichiarazioni della Tatangelo, che ha espresso tutta la sua delusione nei confronti dell’ex compagno che secondo quanto dichiarato da lei non si sarebbe comportato nel migliore dei modi.

Tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio i rapporti non sembrerebbero essere più dei migliori.