Imma Tataranni 2: un nuovo arrivo cambia tutto, clamorose novità

Tutto pronto per Imma Tararanni 2, la seconda stagione della fiction Rai che prevede tante novità (soprattutto in amore) per il procuratore

C’è grande attesa per Imma Tararanni 2, la seconda stagione della fiction Rai che andrà in onda durante questo autunno in prima serata. La fortunata serie televisiva poliziesca con protagonista Vanessa Scalera sta per tornare in tv e i fan, che hanno seguito con grande attenzione la prima stagione, fremono per conoscere i dettagli e le evoluzioni della storia.

Il tutto, come sempre, sarà incentrato sulle vicende del sostituto procuratore che in questa seconda stagione, oltre a portare avanti le indagini, sarà sempre di più coinvolta sentimentalmente in un triangolo pericoloso.

Come svelato infatti dalla stessa Vanessa Scalera in una recente intervista il suo personaggio continuerà ad avere una vita sentimentale molto “incasinata”. La donna, quindi, si ritroverà ancora una volta divisa tra il rapporto con suo marito, interpretato da Massimiliano Gallo e quello con il giovane Calogiuri, interpretato da Alessio Lapice.

Imma Tataranni 2, le anticipazioni: il sostituto procuratore cadrà tra le braccia di Calogiuri?

Le indiscrezioni sulla seconda stagione della fiction Rai si sono fatte ancora più intense nelle ultime ore quando la rete televisiva ha divulgato, in tv e sui social, alcune immagini delle prossime puntate.

Le anticipazioni vedono Imma cadere letteralmente tra le braccia del giovane Calogiuri, interpretato appunto dal giovane attore Alessio Lapice. Lo sguardo intenso, quasi infatuato, che Imma lancia a Calogiuri, fanno sperare i fan della serie sul prosieguo della loro storia d’amore.

Questa seconda stagione sarà composta da 8 puntate, anche se la Rai non ha ancora chiarito se queste ultime saranno trasmesse tutte di seguito oppure ci sarà un’interruzione a metà.

Per il momento è stata resa nota solo la data dell’inizio di Imma Tataranni 2, che sarà trasmessa in autunno a partire da martedì 26 ottobre 2021 in prime time. E’ probabile che la fiction venga divisa in due parti: la prima, composta da 4 puntate, in onda durante l’autunno e la seconda, che prevede altre 4 puntate, trasmessa durante l’inverno.

Ad ogni modo la sfida da vincere, in termini di audience, sarà di quelle complicate: il martedì sera infatti sono previste le partite di Champions League e si sa che molti telespettatori italiani saranno concentrati sulle sfide europee delle loro squadre del cuore.

Riuscirà la fiction Rai a far breccia nei cuori degli italiani e a ripetere i numeri importanti della prima stagione? La risposta la avremo solo tra qualche settimana, ma i vertici della tv di stato sono convinti di poter battere la concorrenza.