Come sono le tue unghie? Con questo test scopri chi sei davvero

Fin dall’antichità sono state create delle tecniche per capire come fosse la nostra personalità. Le prime teorie sono partite dallo studio dell’astrologia e poi si sono sviluppate in molti ambiti.

L’umo ha notato che c’erano delle differenze estetiche tra lui e chi lo circondava e ha iniziato a comprendere quale fossero le caratteristiche specifiche di ogni singolo soggetto in base al suo aspetto.

Solo così a potuto coniare la definizione di tratto caratteriale dominante, o personalità, ovvero ciò che emerge principalmente da una persona.

Il carattere di ciascuno è il riassunto di come di solito reagisce ad una specifica situazione, permettendo al suo entourage di prevedere le sue reazioni.

Oggi ci focalizziamo sulle unghie e su come queste definiscano noi stesse in base alla loro forma. Solo così puoi scoprire chi sei veramente con il test delle unghie

Test delle unghie: la forma che hanno rivelano chi sei veramente

Con questo test ti basterà solamente focalizzare la tua attenzione sulla forma delle tue unghie. Quella che somiglia di più a una delle otto opzioni dell’immagine rivela chi sei veramente.

Iniziamo col divertimento

1) Unghie quadrate

La forma delle tue unghie rivela che sei un tipo romantico e hai una fervida e traboccante immaginazione.

Sei anche pignolo e perfezionista, perché hai occhio nel notare dettagli che al resto delle persona sfuggono.

Hai un grande difetto: viene spesso sopraffatta, ma non perché tu non sia capace, ma perché non credi abbastanza in te stessa.

2) Unghie ampie

Passi tanto del tuo tempo a pensare e riflettere sulle cose, ti piace vivere nel tuo mondo.

Hai tanti amici, perché sei leale e sincero e ciò, ovviamente, attrae le persona verso di te.

Hai una grande capacità: riesci a capire benissimo se quello che ti dicono si tratta di verità o bugia.

Questo ti permette di essere un ottimo consigliere e soprattutto di circondarti di persone fidate.

3 e 4) Unghie rotonde e ovali

Sei una persona che è alla ricerca della pace e odi la gente che discute e litiga inutilmente.

Non ami seguire le mode e non ti piace quando le persone hanno un atteggiamento arrogante nel gestire le cose e nell’agire.

Mi raccomando: non dimenticare di seguire anche la razionalità, perché stai rischiando di essere manipolato dai tuoi stessi sentimenti.

5) Unghie quadrate e corte

Se questa è la forma delle tue unghie allora significa che sei una persona molto coraggiosa e temeraria. Hai un animo da leader e riesci in tutte le aree della tua vita.

Essendo che hai un atteggiamento serio quando devi raggiungere degli obbiettivi, puoi scoraggiare chi ti circonda, ma tutti sanno che quando esci dal lavoro sei circondato da amici, perché sei un tipo allegro e esilarante. Basta solo sopportarti nelle tue competizioni.

6) Unghie triangolari

Ecco che riconosco la persona più intelligente in squadra! Hai un cervello pazzesco che riesce a sfornare ogni giorno idee innovative e brillanti.

Proprio per questo la gente si aspetta tanto da te e non vuole rimanere delusa.

Ciò ti provoca un po’ di ansia, ma sai che lo fanno per il tuo bene e per spronarti a dare il meglio.

7) Unghie a forma di mandorle

Sei una persona fedele, onesta e pronta ad aiutare le persone più bisognose.

I tuoi amici ti adorano perché hai la capacità di infondergli tanta autostima facendogli notare i loro pregi.

Inoltre, sei molto abile nel gestire le situazioni difficili e critiche.

8) Unghie a forma di spada

Se hai questa forma delle unghie allora vuol dire che sei un tipo ambizioso.

Ti piace lavorare duro per raggiungere i tuoi obbiettivi e non ti fermi nemmeno per un instante finché non li hai raggiunti.

Hai la capacità di uscire dalla tua comfort zone quando devi eseguire dei compiti e soprattutto sei capace di contagiare il tuo team con la tua grande ambizione. Sei veramente formidabile