Uomini e Donne puntata 19/10/21: Isabella smascherata, l’amaro sfogo spiazza

A Uomini e Donne Isabella Ricci è stata smascherata. La testimonianza in studio ha cambiato tutto al Trono Over.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani anche oggi e la puntata sembra essere ricca di colpi di scena e scontri, che dopo di tutto piacciono tanto ai telespettatori di canale 5.

Si inizia subito con Tina Cipollari che ha chiuso la Mummia in una teca in modo tale che durante il corso della puntata di oggi Gemma Galgani non possa distruggerla come ha fatto durante lo scorso appuntamento. La dama però entra subito in studio ed è al settimo cielo per la sua conoscenza con Costabile, ma sbotta subito non appena nota la mummia in studio in quanto la ritiene inadeguata per il momento che sta per raccontare e chiede all’opinionista di avere la chiave per aprire la teca.

Tina è irremovibile e Gemma trascina la mummia fuori dallo studio e Maria intanto manda in onda la sua esterna con il cavaliere. La conoscenza prosegue a gonfie vele e tra i due ci sono anche baci passionali. L’esterna termina e Tina svela che vedere due persone anziane che si baciano in modo passionale le provoca qualche sensazione negativa e di disgusto e il pubblico in studio è d’accordo con lei.

Costabile entra in studio ed è qui che la situazione svolta completamente.

Isabella Ricci smascherata a Uomini e Donne: Gianni Sperti non perdona

Costabile difende Gemma Galgani dalle critiche di Tina Cipollari, affermando che qualunque cosa sia reale è pura e come tale va rispettato a prescindere dalla propria età.

Il cavaliere racconta la sua versione dell’uscita. Sono stati a casa di lei ed hanno cenato insieme, dove tra una coccola e l’altra hanno passato una bellissima serata insieme.

Gianni e Tina dubitano di Gemma. In quanto nonostante le uscite siano andate bene, la dama gli appare molto più frenata rispetto al suo solito. Lei si è subito difesa affermando che ogni conoscenza è a sé e loro non possono paragonarla con le precedenti che ha avuto durante il corso della sua esperienza al Trono Over. I due ballano e tutto sembra essersi risolto. Così Maria cambia spazio e si dedica ad altri personaggi.

Si passa ad Isabella Ricci. Lei è uscita con Massimo, un nuovo cavaliere che aveva colpito anche Gemma Galgani qualche giorno fa. L’uscita tra loro è andata benissimo. Tant’è che lei lo definisce un uomo vero e premuroso e ci è scappato pure un bacio. A questo punto interviene Armando Incarnato che non crede in questa conoscenza, accusando la dama di aver creato una bella uscita soltanto perchè lui le aveva criticato la scorsa volta di non aver mai creato nulla di bello in studio. Addirittura, secondo lui, la dama avrebbe creato da sola una sua pagina a lei dedicata che userebbe soltanto per denigrare gli altri protagonisti del parterre.

Addirittura Marika avrebbe ascoltato una telefonata in cui Isabella avrebbe rimproverato qualcuno del suo staff per aver gestito male la sua fanpage, ma la dama replica affermando che intendeva dire la sua pagina persona che ha messo dei like ad alcuni commenti e non ad una fanpage creata dai fan come sostiene Incarnato. Inoltre aggiunge che lui l’ha presa in giro perchè sorda. Armando però smentisce affermando che non si sarebbe mai permesso e nel caso è pronto a chiederle scusa anche se pochi secondi dopo l’accusa di essere una donna manipolatrice pronta a sfruttare le cose a suo vantaggio.

Isabella fa presente che lei viene costantemente attaccata sui social, quando nel parterre li utilizzano per sponsorizzare prodotti. ida Platano capisce che si riferisce a lei ed interviene, ma la dama fa notare l’incoerenza di Gemma Galgani che condanna lei ma non la sua migliore amica per le sponsorizzazioni. Gianni Sperti attacca pesantemente la dama, convinto che stia mettendo e che utilizzi i social per lavoro e non come divertimento come sostiene lei.