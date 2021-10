“L’ho saputo dai giornali”: l’amara verità di Anna Tatangelo

Anna Tatangelo non è riuscita a trattenersi, facendo una confessione che ha lasciato tutti senza parole: nessuno lo avrebbe mai detto.

Anna Tatangelo ha recentemente debuttato sul piccolo schermo degli italiani in una veste del tutto inedita: quella di conduttrice. La cantante, infatti, è alle prese con Scene di un matrimonio, il programma ripreso da Mediaset che ha l’obiettivo di portare un po’ di normalità nelle case degli italiani dopo il complicato periodo che tutti abbiamo vissuto.

Per l’occasione Anna è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha parlato non solo della fine della sua storia d’amore con Gigi D’Alessio rivelando un retroscena di cui nessuno era a conoscenza e che ha lasciato tutti senza parole.

Anna Tatangelo a Verissimo ha svelato un amaro retroscena su Gigi D’Alessio, rivelando per la prima volta qualcosa che non aveva trovato mai il coraggio di dire da mesi.

Anna Tatangelo si confessa: l’amaro retroscena su Gigi D’Alessio

Non è di certo un mistero che da quando Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati, entrambi hanno voltato pagine ricostruendo una vita sentimentale, com’è giusto che sia.

Il cantante partenopeo, che tra l’altro ha visto suo figlio Luca entrare nella casa di Amici di Maria De Filippi, però a breve diventerà di nuovo padre e la Tatangelo ha confidato per la prima volta che lei e suo figlio hanno saputo la notizia non attraverso lui in prima persona ma leggendo il tutto sui giornali.

“L’ho saputo, anzi l’abbiamo saputo, dai giornali“ ha esordito la cantante ai microfoni di Silvia Toffanin. “Io sono una mamma, il mio dovere è quello di proteggere Andrea” ha aggiunto, precisando che avrebbe preferito che suo figlio non avesse saputo il tutto attraverso i media ma da suo padre.

“Gli ho spiegato che mamma e papà ci sono sempre. Io voglio solo la sua serenità e mi fermo qui, perché non voglio entrare in alcuni meccanismi” ha subito precisato, mettendo in chiaro che non vuole in alcun modo iniziare una guerra mediatica con il suo cantante. “A volte fermarsi è un modo per tutelare i figli” ha poi concluso, sperando di aver chiuso una volta e per tutte i gossip sulla sua vita sentimentale riguardanti la relazione con il cantante.

Anna Tatangelo oggi è pronta a voltare pagina e a godersi non solo il suo successo televisivo, visto che Scene di un matrimonio sembrerebbe aver convinto il pubblico del piccolo schermo, ma anche quello nella vita privata. In quanto ha ritrovato l’amore al fianco del rapper Livio Cori.